04.07.2022 h 15:42 commenti

Raccolta firme in via Wangen per chiedere più controlli dopo i raid dei giorni scorsi

L'obiettivo dei promotori è portare la petizione davanti alla Commissione 3. La consigliera d'opposizione Patrizia Ovattoni: "L'assessore si è disinteressata del problema"

I residenti nella zona di via Wangen a Chiesanuova hanno iniziato una raccolta firma in calce ad una petizione che punta a chiedere al Comune maggiori controlli dopo gli episodi di microcriminalità registrati nelle ultime settimane, culminati nella rottura dei vetri di auto e furgoni e denunciati anche per mezzo della stampa ( LEGGI ).

L'obiettivo dei promotori è raggiungere quota 300 firme per poi portare la petizione in commissione 3 e far attivare, a nome dei cittadini, degli specifici controlli da parte della polizia municipale. La decisione di far partire la raccolta firme è stata presa sabato 2 luglio nel corso di un incontro in via Wangen al quale ha partecipato anche la consigliera comunale di opposizione Patrizia Ovattoni, che ha già portato la tematica all'attenzione del Consiglio comunale.

"Nonostante la gravità della situazione - dice l'esponente politica - l'assessore alla sicurezza urbana e alla polizia municipale, Flora Leoni, ha fatto spallucce disinteressandosi totalmente del problema. A quel punto ho deciso di coinvolgere i cittadini che a gran voce richiedono interventi immediati".