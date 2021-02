09.02.2021 h 13:01 commenti

Raccolta firme alla Resurrezione: quattro cani di grossa taglia liberi di scorrazzare. In un caso ferita donna con il suo cagnolino

Circa 50 residenti hanno firmato un esposto: due pastori tedeschi, un pit bull e un dobermann sistematicamente escono dal cancello di casa e vagano per le strade

Foto d'archivio

Da tre anni i residenti di via Botticelli, in zona Resurrezione, sono terrorizzati dalla presenza di quattro cani di grossa taglia che, sistematicamente, escono dal cancello della casa dove vivono e aggrediscono i passanti.

A settembre è stato presentato un esposto con oltre 50 firme; due mesi dopo, in seguito all’aggressione a una donna che passeggiava con il suo cane, è stata sporta denuncia nei confronti dei proprietari, una famiglia di origine cinese. “Siamo molto preoccupati per quello che succede ogni giorno – spiegano gli abitanti – i cani quando viene aperto il cancello automatico escono e i padroni non si curano di farli rientrare così sono liberi di vagare per il quartiere, una volta sono arrivati fino ai giardini della Madonna dell’Ulivo”.

L’ultima aggressione risale a fine novembre: “Il pastore tedesco – spiega la vittima – ha preso di mira il mio cagnolino e lo ha azzannato. In modo istintivo ho cercato di salvarlo aiutandolo a saltare in un giardino, ma entrambi siamo rimasti feriti. Lui addirittura è stato operato”.

I proprietari sono stati denunciati per lesioni colpose, ma la situazione non è migliorata. “Dopo l’esposto – spiegano i firmatari - i proprietari avrebbero dovuto tenere i cani in un recinto in modo che non scappassero, ma così non è avvenuto. Abbiamo più volte chiamato la Municipale ma inutilmente”. Dal comando di piazza dei Macelli, confermano la denuncia e anche di essere intervenuti più volte, ma senza rilevare nulla di anomalo. “In una prima fase abbiamo coinvolto anche Enpa che non ha rilevato anomalie – spiega il comandante Marco Maccioni – poi tutte le volte che siamo intervenuti i cani si trovavano all’interno della proprietà privata”.

A preoccupare i residenti anche la presenza di scuole e di un oratorio molto frequentato. “Fino ad oggi è andata bene –commentano i residenti – ma temiamo che i cani aggrediscano i bambini, ci sono anche tanti anziani che difficilmente riuscirebbero a scappare. Parliamo di pastori tedeschi, dobermann e pit bull cani che pesano anche 50 kg”. Qualche volta gli animali vengono riaccompagnati a casa dagli stessi residenti, ma altre volte vagano per il quartiere fino a quando i proprietari non rientrano a casa o si accorgono della loro assenza.



Edizioni locali collegate: Prato

