Raccolta differenziata di lampade e neon, l'area pratese è terza in Toscana nei primi sei mesi del 2023

Delle 59 tonnellate raccolte in tutta la regione, 5 arrivano da Prato. E' quanto dice il rapporto del consorzio Ecolamp. In testa alla classifica c'è Pisa con 26 tonnellate e all'ultimo posto Massa Carrara con poco più di una

Con cinque tonnellate di 'sorgenti luminose esauste', vale a dire neon e lampade, la provincia di Prato si posiziona al terzo posto della classifica sulla raccolta differenziata di tale tipologia di rifiuto che appartiene alla famiglia dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Lo dice il rapporto del consorzio Ecolamp che ha 'misurato' il conferimento dei primi sei mesi del 2023.

Delle 726 tonnellate di 'sorgenti luminose esauste' (tecnicamente Raee R5) raccolte in tutta Italia, 59 arrivano dalla Toscana. La raccolta regionale è trainata da Pisa con 26 tonnellate, seguita da Firenze con 7, Prato e Lucca con 5, Arezzo con 4, Pistoia con 3,4 e Siena con 3. A chiudere la classifica toscana sono Grosseto con 2 tonnellate e Massa Carrara con 1,2.

“L'andamento – il commento del direttore generale di Ecolamp, Fabrizio D'Amico – è stabile. L'impegno è contribuire al raggiungimento dei target europei di raccolta differenziata dei Raee”.

Cinque le categorie Raee: R1 e cioè gli elettrodomestici refrigeranti come congelatori, frigoriferi e apparecchi per il condizionamento, R2, grandi 'elettrodomestici bianchi' come lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine economiche; R3 e cioè tv e monitor; R4 in cui rientrano, ad esempio, frullatore, aspirapolvere, ferro da stiro, telefono cellulare, tastiera pc, stampante, macchina per cucire, ferro da stiro; R5, infine, vale a dire lampade, lampadine, neon.



