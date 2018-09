18.09.2018 h 12:28 commenti

Raccolta differenziata, consegnati a Seano i nuovi kit condominiali. Fototrappole per chi non rispetta le regole

L'intervento riguarda quattro condomini posti su via Marconi e via Meucci. In precedenza svolta una campagna anche con interpreti cinesi in tutta la zona del Ficarello a Seano per sensibilizzare i cittadini

Sono stati consegnati i nuovi kit per la raccolta differenziata a quattro condomini posti su via Marconi e via Meucci a Seano. Dopo un'intensa campagna informativa effettuata nei mesi estivi da Alia, nei giorni scorsi, come prevede il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono stati sostituiti i vecchi bidoncini appartenenti alle singole utenze con un nuovo kit condominiale e sono state create delle apposite piazzole di conferimento per le proprietà private.

Nell'ultima settimana il sindaco Edoardo Prestanti, l'assessore all'Ambiente Federico Migaldi, insieme ai tecnici di Alia e due interpreti di lingua cinese, hanno girato condominio per condominio tutta la zona del Ficarello a Seano per sensibilizzare ancora una volta tutti i cittadini sull'importanza del corretto conferimento dei rifiuti e per spiegare al meglio il funzionamento dei nuovi kit condominiali.

"Una serie di azioni volte a migliorare il servizio e il decoro urbano del nostro territorio - spiega il sindaco Edoardo Prestanti -. Insieme all'assessore Migaldi, ai coordinatori del servizio di porta a porta di Alia e ad alcuni interpreti, stiamo girando per tutto il territorio con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e fornire loro tutte le informazioni necessarie per migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti. Ma anche e soprattutto per proseguire la nostra battaglia contro l'abbandono illecito dei rifiuti".

L'amministrazione comunale sta inoltre provvedendo a posizionare delle fototrappole per controllare l'andamento della raccolta differenziata e per sanzionare gli eventuali conferimenti errati eseguiti da persone esterne nelle piazzole dei privati.