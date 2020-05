02.05.2020 h 08:45 commenti

Raccolta di soldi per aiutare chi è in difficoltà, mobilitazione a Carmignano

Il Fondo di solidarietà è lo strumento con il quale il Comune fa fronte alle necessità delle famiglie disagiate. Il sindaco: "La fase 2 richiede un grande impegno e misure socio-economiche mirate"

Continuano le donazioni di tanti cittadini a favore del Fondo di Solidarietà del Comune, i cui proventi verranno destinati, tramite la Caritas, alle famiglie che stanno vivendo un periodo di difficoltà economica a seguito della pandemia. Ad oggi sono 26 le persone che hanno dato un contributo volontario a sostegno del Fondo di solidarietà, per un totale di 2.655 euro. A questa cifra si aggiungono i 20mila euro versati dal Comune.

Chiunque può dare il proprio contributo, grande o piccolo che sia, a sostegno del fondo. Per donare è possibile fare un bonifico a favore dell'associazione di volontariato Effetà onlus presso Chianti Banca Credito Cooperativo - Iban: IT 30 A 08673 38180 071000017059, indicando nella causale “Emergenza Covid-19 Comune di Carmignano. Elargizione liberale”.

“Mai come ora, con l’affacciarsi della fase due, diventa necessario non soltanto far fronte all’emergenza sanitaria ma anche mettere in campo tutti quegli strumenti che l’amministrazione pubblica ritiene necessari per affrontare l’emergenza sociale ed economica – ha commentato il sindaco Edoardo Prestanti - il Fondo di solidarietà cercherà dunque di dare delle risposte ai cittadini proprio su questo tema, con aiuti concreti su vari fronti, dal contributo all’affitto all’emergenza abitativa, passando per il sostegno al pagamento delle bollette. Il Comune sta inoltre predisponendo un altro numero di conto corrente sempre a supporto delle famiglie del territorio”.



