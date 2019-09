13.09.2019 h 14:29 commenti

Raccolta di firme per chiedere un fontanello e bagni chimici ai giardini del Campaccio

In 144 residenti hanno firmato il documento, fra loro anche un gruppo di ex candidati della lista Prato libera e Sicura che hanno aderito a FdI insieme a due sostenitori della Lega Toscana. Il senatore La Pietra: "Ci stiamo strutturando sul territorio"

Ci sono voluti due mesi, ma oggi 13 settembre, è stata protocollata la richiesta di 144 residenti di via del Campaccio e strade limitrofe per l'installazione nei giardini della zona di un fontanello di acqua pubblica e di due bagni chimici ( LEGGI "Questo spazio molto frequentato anche dai bambini – ha spiegatouno dei promotori dell'iniziativa – vive una situazione di estremo disagio, è all'ordine del giorno vedere persone che usano i prati come se fossero bagni, per non parlare delle cattive frequentazioni che si concentrano soprattutto al calare della sera. A tutto si aggiunge anche la mancanza del taglio dell'erba e il furto della rete di ricenzione che non è ancora stato del tutto riprestinato".Sandro Nuzzi, insieme a dieci ex candidati della lista civica Prato libera e Sicura, ha anche ufficialmente annunciato la sua adesione a Fratelli d'Italia. A confluire nel partito di Giorgia Meloni pure due ex candidati della Lista Lega Toscana.Per Fratelli d'Italia, quindi, un ulteriore radicamento grazie alle nuove iscrizioni. "Ci stiamo strutturando sul territorio – ha spiegato il senatore di Fdi– questo passaggio ha un significato politico importante: le liste civiche si svuotano per confluire in un partito strutturato come Fdi. Ora lavoriamo per le regionali del 2020 e per le prossime elezioni comunali".Soddisfatto anche, capogruppo comunale : "Fdi è visto come un partito serio e affidabile, ma soprattutto coerente. Presto avremo nuovi ingressi".