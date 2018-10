06.10.2018 h 14:28 commenti

Raccolta di firme per chiedere a Cap un servizio di trasporto scolastico migliore

L'iniziativa della Consulta provinciale degli studenti. Ogni mattina i bus sono strapieni e non vengono rispettate le condizioni di sicurezza minime. "Sono talmente pieni che non si riesce neppure a timbrare l'abbonamento"

Ogni mattina, per centinaia di studenti che utilizzano i mezzi pubblici, si scatena la corsa al posto a sedere, facendo lo slalom fra passeggeri e zaini. A questo si aggiunge che i mezzi sono strapieni, una situazione di disagio e poca sicurezza tanto che la Consulta provinciale giovanile ha deciso di promuovere una raccolta firma in ogni scuola per chiedere a Cap un servizio adeguato. “Centinaia di studenti – spiega il presidente Alberto Gandolfi - si ammassano ad aspettare il mezzo, e quando esso arriva gli studenti fanno la corsa per prendere il posto, facendo cadere i ragazzini più piccoli o spintonando le persone adulte presenti. Inoltre, una volta saliti sull’autobus la situazione non cambia, si sta talmente appiccicati che non si riesce ad andare a timbrare il biglietto, o l’abbonamento fatto e già pagato e se salgono i controllori fanno comunque la multa. Sicuramente nella maggior parte dei casi si supera la capienza consentita agli autobus per circolare”.







Edizioni locali collegate: Prato

