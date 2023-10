17.10.2023 h 11:56 commenti

Raccolta alimentare, i pratesi rispondono con generosità

Per l'iniziativa promossa dalla Diocesi a favore dell' Emporio della Carità, sono state donate 1.446 scatole, 190 in più rispetto a quelle raccolte lo scorso maggio. Bilancio positivo anche per quella promossa dalla Fondazione il Cuore si scioglie in collaborazione con Unicoop Firenze

La generosità dei pratesi ancora una volta non è venuta meno. Ottimi risultati per la raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà di Prato, che si è svolta venerdì e sabato scorsi in alcuni supermercati del territorio. In totale sono stati riposti nel magazzino di via del Seminario quintali di prodotti, per un totale di 1.446 scatole, 190 in più rispetto a quelle raccolte lo scorso maggio. Hanno partecipato i punti vendita Conad e la Coop Bisenzio Ombrone di Vaiano. Anche una parte di quanto raccolto nell'ambito dell’iniziativa promossa negli stessi giorni da Unicoop Firenze è stato donato all'Emporio della Solidarietà.

"La raccolta ha ottenuto un buon risultato e siamo molto felici di questo. Si tratta di un appuntamento importante che ci consente di riempire gli scaffali dell'Emporio con prodotti mirati - dice Claudio Baldini, coordinatore del progetto -. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: benefattori, volontari e supermercati". All'iniziativa hanno partecipato 250 volontari, impegnati nella distribuzione di volantini e sacchetti e poi nella preparazione delle scatole. Si sono occupati del ritiro dei materiali donati e del trasporto in via del Seminario la Misericordia di Prato, la Pubblica Assistenza, la Croce d'Oro, il Centro di Scienze Naturali e l’associazione nazionale Autieri d'Italia. La prossima raccolta a sostegno delle persone in difficoltà seguite dall'Emporio della Solidarietà verrà fatta nel mese di aprile. In media sono 1700 le famiglie seguite e sostenute dal supermercato solidale di via del Seminario, 200 circa le tessere neonato per aiutare le mamme a reperire prodotti per l'infanzia. L’Emporio è promosso da Diocesi, Comune, Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. La gestione è affidata alla Caritas diocesana di Prato.

Bilancio positivo anche per l'iniziativa organizzata sabato scorso, 14 ottobre, da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze: sono 191 le tonnellate di generi alimentari donati . Il secondo appuntamento del 2023 con la raccolta alimentare, svolta in 119 punti vendita nelle sette province toscane dove opera Unicoop Firenze, conferma la grande generosità dei cittadini grazie ai quali la raccolta è stata superiore a quella dello scorso maggio, con cui erano state raccolte 185 tonnellate. Una generosità più che mai fondamentale nel quadro dell’attuale emergenza economica, per la mole di prodotti donati e per il grande aiuto, diretto e immediato, che potrà dare a chi sta attraversando un momento di difficoltà. L’iniziativa ha visto la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas Toscana e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio. Tantissimi i volontari che hanno dedicato tempo e impegno al sabato di raccolta, per consegnare sacchetti vuoti all'ingresso dei supermercati, riprenderli pieni dopo le casse e smistare i prodotti nelle scatole che già in queste ore vengono distribuite ai centri solidali. I generi alimentari di prima necessità richiesti e più donati sono stati farina, riso, pasta, biscotti, latte, pomodori pelati, carne, tonno e legumi in scatola, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale.

"La situazione della povertà in Toscana è complessa, con tante persone in difficoltà, un numero crescente di richieste di aiuto e una forte emergenza sul fronte della povertà. Ringraziamo le centinaia di volontari e le migliaia di soci e clienti che, con il loro contributo, ci hanno permesso di raccogliere 191 tonnellate di beni di prima necessità subito messi a disposizione delle associazioni. In queste ore i prodotti sono già in distribuzione e presto arriveranno sulle tavole delle mense solidali, negli empori della solidarietà e nelle case di chi ha bisogno: la nostra solidarietà a km zero vuole essere un aiuto concreto e un gesto di vicinanza verso quanti si trovano oggi in difficoltà", fanno sapere da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie.