Quota 100, è corsa al pensionamento per i sanitari. L'allarme della Cgil ma Bugetti ribatte: "La Regione ha già provveduto"

Secondo il sindacato di piazza Mercatale entro il 2019 saranno ben 90 le persone del comparto sanità che andranno in pensione. La consigliera regionale: "E' del 25 febbraio la delibera che garantisce la copertura integrale del turn over"

Le previsioni sui prossimi pensionamenti in ambito sanitario disegnano un quadro piuttosto preoccupante per la tenuta dei servizi. A dirlo è la Cgil che ipotizza ben 90 persone, tra medici, infermieri e amministrativi, che da qui a breve non lavoreranno più grazie anche alla quota 100. Le strade che si prospettano davanti sono due, secondo il sindacato: compensare velocemente con nuove assunzioni oppure ridurre e peggiorare le prestazioni sanitarie.

Un allarme, quello della Cgil, che viene però bollato come infondato dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti che fa riferimento alla delibera regionale del 25 febbraio scorso, denominata Patto sociale regionale per la salute 2019: "La delibera - dice Bugetti - prevede l'impegno a garantire la copertura integrale del turnover per l'anno in corso e quello necessario per l’apertura di nuovi servizi. Ci rassicura anche in relazione alle possibili uscite, per pensionamento, di personale a seguito delle nuove norme previdenziali. Occorrerà dare priorità al personale Oss e infermieristico soprattutto nei servizi delle medicine e del pronto soccorso, sapendo comunque che le norme nazionali invocano un contenimento della spesa per il personale, contenimento che appare anacronistico rispetto i bisogni di salute dei cittadini toscani".

Secondo i dati del patronato Inca Cgil di Prato soltanto nel mese di febbraio 2019 sono state presentate 20 domande di pensionamento, nel comparto della sanità pubblica, che avranno attuazione entro il 2019. Di queste 20 domande – si legge nella nota della Cgil - 10 sono state redatte secondo le regole di ammissività proprie della norma nota come “quota 100” e rappresentano il 10% delle totali, tra pubblico e privato, presentate nel medesimo periodo al patronato di piazza Mercatale. Inoltre, secondo una stima puntuale da parte dell’Inps, le domande quota 100 a Prato sono, a oggi e nell’ultimo mese, 329 lasciando intuire che le complessive presentate siano circa 30, ovvero una al giorno.

“Il flusso delle domande appare costante e verosimilmente continuerà con tale consistenza numerica fino al mese di giugno con un saldo non lontano da 90 domande di pensionamento. La composizione – precisa Sandro Malucchi della Fp Cgil - è prevalentemente legata al comparto, ovvero appartenente alle figure professionali di infermieri, tecnici, amministrativi ma sono tre i dirigenti medici che nell’ultimo mese hanno presentato la domanda di pensionamento”.

La Cgil ha quindi investito la politica e la Pubblica Amministrazione del compito di non abbassare i livelli qualitativi del servizio e non aumentare a dismisura i carichi di lavoro degli operatori. “La riduzione di un centinaio di addetti sui 2.500 complessivi operanti sul territorio di Prato - il 4% del totale secondo Lorenzo Pancini, della segreteria Cgil – rischia di provocare ritardi nell’erogazione delle prestazioni o un parziale abbassamento della qualità. Rischio che istituzioni e sindacato non debbono permettersi”.