"Quota 100": alle 15 del primo giorno sono state sette le richieste presentate all'Inps di Prato

Ieri sono state emanate le due circolari applicative del decreto che introduce il nuovo meccanismo che rende possibile andare in pensione con un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni

Alle 15 di oggi in Toscana sono state presentate all'Inps 108 domande di pensione col meccanismo di 'Quota 100'. Di queste sette sono state presentate a Prato.

Lo rende noto la direzione regionale dell'ente previdenziale, che ha registrato domande in tutte le province. Il numero più alto di domande a Firenze (27) e Arezzo (17) con Livorno (15) a chiudere il podio. Poi a seguire Lucca (11), Pisa (9), Pistoia (8), Prato (7), Siena (6), Massa Carrara (5) e Grosseto (3).

L'Inps ha emanato ieri 29 gennaio le due circolari applicative del decreto che introduce il nuovo meccanismo che rende possibile andare in pensione con un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni. Recenti stime dell'Irpet indicano che in Toscana i potenziali pensionati in più, grazie a Quota 100, potrebbero essere 36mila nel 2019, 39mila nel 2020 e 33mila nel 2021.