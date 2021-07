04.07.2021 h 10:13 commenti

Quinto anniversario della morte del dottor Massimo Silvestri, il ricordo dei colleghi

Il 4 luglio 2016 ci ha lasciato il noto endrocrinologo, colpito da una rara forma tumorale. La grande umanità e il forte attaccamento al lavoro e ai suoi pazienti nel ricordo dei colleghi della Medicina nucleare dell’ospedale di Prato e de vicepresidente dell’ordine dei medici Mondanelli

A cinque anni esatti dalla scomparsa, i colleghi della struttura organizzativa complessa Medicina nucleare del Santo Stefano ricordano il dottor Massimo Silvestri, indimenticato endocrinologo morto a soli 59 anni a causa di una rara forma tumorale. “Sono passati oramai 5 anni dalla perdita del del dottor Massimo Silvestri, e con la presente vogliamo semplicemente ricordarlo per il suo contributo umano e professionale. - si legge nella lettera firmata dalla dottoressa Angela Coppola e dal direttore Stelvio Sestini a nome di tutta la Medicina Nucleare dell’ospedale pratese.- Sei stato per noi un grande collega, un valido insegnante e con noi hai condiviso tanti momenti della tua vita lavorativa e non. I pazienti che afferiscono al nostro reparto, ti ricordano sempre con grande affetto. Di te noi ricordiamo la tua capacità di unire le competenze professionali alla gentilezza, simpatia e passione che mettevi in ogni cosa che facevi. Ci manchi molto, un grande abbraccio a te ed alla tua famiglia”. Originario di Pescia, ma per tanti anni in servizio al Misericordia e Dolce e fino all’ultimo in ambulatorio di libera professione al Centro Giovannini, Silvestri ha lavorato, e diretto per un anno, la Medicina nucleare, è stato risk manager dell’Asl 4 e project manager per lo staff della direzione aziendale. È approdato poi a Careggi e da qui a Pisa. È stato lui stesso, nel 2014, a diagnosticarsi la malattia rara che lo stava consumando velocemente fino a portarselo via. Scoperta che condividerà pubblicamente attraverso la propria pagina Facebook dimostrando ancora una volta un legame speciale, diretto e umano, con i suoi pazienti che ha continuato a seguire fino a poche settimane prima dell’addio. Spirito di abnegazione e grande umanità che sottolinea anche il vicepresidente dell’ordine dei medici e suo collega in ospedale, Dante Mondanelli: “Abbiamo perso una professionalità importante per la nostra azienda ma soprattutto abbiamo perso un amico e una persona che si è dedicata moltissimo ai pazienti anche negli ultimi giorni della sua vita. Dal punto di vista professionale sono stati anni di crescita e di apprezzamento reciproco. Lo ricordo con quel sorriso e con quello spirito livornese, io lo imitavo anche un po’ per farci una risata tra un caso clinico e l’altro. Lo ricordiamo tutti con molto affetto”.

