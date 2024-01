10.01.2024 h 12:19 commenti

Quinta edizione per il mese di Lorenzo Bartolini, prevista anche una visita a villa San Gaudenzio

Primo appuntamento, come di consueto, sarà il 20 gennaio (ore 11) alla Casa Natale di Lorenzo Bartolini a Savignano. Per ricordare il 174° anniversario della morte del grande artista

Quinta edizione per il Mese di Lorenzo Bartolini, iniziativa promossa dal Comune di Vaiano in sinergia con l’Associazione Nazionale Case della Memoria che abbraccia anche la casa natale di Lorenzo Bartolini, situata nella frazione vaianese di Savignano. Quest’anno, saranno due le iniziative pensate per tenere viva la memoria del grande scultore.

Il primo appuntamento, come di consueto, sarà il 20 gennaio (ore 11) alla Casa Natale di Lorenzo Bartolini a Savignano. Per ricordare il 174° anniversario della morte del grande artista (20 gennaio 1850), il sindaco di Vaiano Primo Bosi, Fabiana Fioravanti assessora alla Cultura e Istruzione, Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria renderanno omaggio all’artista deponendo una corona d’alloro sulla lapide posta sulla facciata della casa.

Domenica 21 gennaio ecco invece la Giornata dei luoghi del Bartolini a Savignano e Sofignano con visita guidata (in Italiano e Inglese) a cura dei ragazzi e degli insegnanti del IC “Lorenzo Bartolini” di Vaiano. Quest’anno per la prima volta verrà effettuata ad ogni turno anche una sosta con visita guidata alla Villa di San Gaudenzio, antica residenza storica della famiglia Buonamici e legata alla memoria di importanti personalità come lo scrittore Agnolo Firenzuola e Galileo Galilei. "Ogni anno sosteniamo con piacere le iniziative dedicate a Lorenzo Bartolini – commenta il sindaco di Vaiano Primo Bosi - che anche in questa occasione vedono coinvolta una scuola del territorio a cui questo artista ha dato il nome: riteniamo che sia un bel modo per mantenere viva la conoscenza di questo grande personaggio a cui la Valbisenzio ha dato i natali".

Saranno effettuati tre turni di visita (durata circa 1 ora e mezzo) con partenza da piazza Agnolo Firenzuola (Badia di Vaiano): ore 10-11.30; ore 11.30-13 e ore 15-16.30 con soste in piazza Agnolo Firenzuola (davanti alla Badia di Vaiano); Villa di San Gaudenzio; Casa Natale di Lorenzo Bartolini con Chiesa dei Santi Andrea e Donato e borgo di Savignano; Pieve dei Santi Vito e Modesto a Sofignano). Saranno messi a disposizione dal Comune di Vaiano 2 bus gratuiti. "Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con le iniziative dedicate a Lorenzo Bartolini che fa parte della nostra rete con la casa natale di Savignano – commenta Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. L’obiettivo, attraverso questi eventi, non è solo quello di rendere omaggio alla memoria di Bartolini, ma anche di valorizzare i tanti luoghi che a lui sono legati che spesso non conosciamo a fondo".