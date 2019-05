10.05.2019 h 16:03 commenti

Quinta edizione di "Alcol e responsabilità", ecco i vincitori

A sfidarsi con il test "Quindici piccoli indiani" gli studenti delle scuole medie Lippi, Mazzei, Mazzoni, Malaparte, Convenevole, Pier Cironi e Zipoli . A Prato il 6% degli incidenti stradali sono provocati dall'abuso di alcol

E' finita con uno spareggio all'ultima domanda. tra i ragazzi delle scuole medie Lippi, Mazzei, Mazzoni, Malaparte, Convenevole, Pier Cironi e Zipoli, la lotta per salire sul podio della quinta edizione di "Alcol e responsabilità", promossa dalla polizia municipale con la collaborazione di Asl, Aci Associazioni Golden Drakes Motorcycle Club Italy, Marco Michelini - Figlio del Vento e Walker Day e come sponsor ufficiale Omnia Center.

Una competizione pensata per informare le giovani generazioni sui rischi provocati dalla guida in stato d'ebrezza, utilizzando una formula divertente basata su domande a quiz. Nel mese di febbraio sono iniziate le selezioni per rappresentare le varie scuole, il passo successivo è stata un'ulteriore scrematura che ha individuato i 15 partecipanti alle selezioni di questa mattina, 10 maggio, in Palazzo Comunale.

"Un format – ha spiegato il comandante della polizia municipale Andrea Pasquinelli – che piace ai partecipantii e, a differenza di quanto avveniva con le lezioni cattedratiche, porta a buoni risultati: i ragazzi alla fine del percorso sono molto preparati e motivati".

A Prato, in linea con i dati toscani, gli incidenti correlati all'abuso dell'alcol sono il 6%, a cui si aggiungono quelli non "certificati" perchè il conducente è scappato, probabilmente per evitare l'alcol test.

Al primo posto si sono classificati Tommaso Amerini, Simone Giannoccaro, Niccolò Romeo, Fabio Armenti Ruggeri e Giulia Paolercio, al secondo Eleonora Coverini, Griselda Shehu, Siria Saccenti, Ronny Boanini e Duccio Guasti e al terzo Matilde Zenaghi, Alice Saccenti, Mattia Celona, Matteo Troisi e Giulia Gioffredi.



