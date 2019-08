26.08.2019 h 14:40 commenti

Quinta edizione della rievocazione storica del Sacco di Prato, ecco le novità

L'appuntamento il 29 agosto a Palazzo Datini, nel percorso previste anche le visite al monastero di San Domenico, a quello di San Vincenzo, mentre la conclusione sul greto del Bisenzio sotto il bastione delle Forche

Il 29 agosto del 1512, gli spagnoli entrarono a Prato e misero la città a ferro e fuoco per tre settimane. Un episodio tragico che, comunque, fa parte della storia cittadina e che da cinque anni viene commemorato con una passeggiata storica sui luoghi della devastazione organizzata dall'associazione Viaggi&Scoperte e Historiaedita, con il patrocinio del Comune di Prato.

Tre le novità di questa edizione: la visita al monastero di San Vincenzo, a quello di San Domenico e la conclusione della passeggiata sul greto del Bisenzio, sotto il bastione delle Forche, dove sbarcarono gli spagnoli.

"Rievocare questi momenti – ha spiegato Davide Finizio dell'associazione Viaggi&Scoperte - è importante per la memoria collettiva, ma anche come esempio: dopo il Sacco, Prato è rinata".

L'appuntamento è alle 17,30 a Palazzo Datini. "Abbiamo scelto questo luogo come partenza – ha spiegato Nicola Di Filippo Historiaedita - perchè qui è custodita la memoria della città, ma anche perchè nel palazzo si accamparono gli spagnoli".

Il percorso prosegue poi, per il Monastero di San Vincenzo dove si potrà ammirare la Madonna dei Papalini che ha preservato il monastero dalla violenza degli spagnoli, la tappa successiva è il monastero di San Domenico dove predicò il Savonarola. Il 19 settembre, esattamente dopo tre settimane dal Sacco, è previsto un approfondimento storico su personaggi, il punto d'incontro è sotto l'epigrafe commemorativa della breccia al Serraglio all'inizio di via Strozzi.

Tra le guide storiche anche Piero Riccomini, tutti gli appuntamenti sono gratuiti.





