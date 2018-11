17.11.2018 h 08:49 commenti

Quindici operai in nero su venti, chiusa la ditta. Sanzioni per 60mila euro

Controllo dei carabinieri, della Municipale e della Asl in una confezione al Macrolotto 1. Il titolare e un'altra persona sono stati denunciati. Trovati anche lavoratori senza permesso di soggiorno. Cinque donne subito trasferite al centro di accoglienza di Roma per il rimpatrio

Quindici operai irregolari su venti. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Iolo in una ditta di confezioni nel Macrolotto 1 che è stata sospesa. Il titolare e un altro uomo, entrambi cinesi, sono stati denunciati per impiego della manodopera clandestina perché, al termine delle procedure di identificazione, sono risultati sprovvisti del permesso di soggiorno sette lavoratori. Questi ultimi sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Cinque donne sono state immediatamente trasferite al centro di accoglienza Ponte Galeria a Roma in attesa dell'espulsione.

Al controllo hanno preso parte anche i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro che hanno elevato multe per 60mila euro e disposto la sospensione dell'attività, la polizia municipale e la Asl.



