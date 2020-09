23.09.2020 h 16:25 commenti

Quindici dipendenti di una banca in quarantena dopo la positività di un collega al Covid

Stamani la filiale di viale Vittorio Veneto di Banca Intesa è rimasta chiusa per la sanificazione e nel pomeriggio ha riaperto gli sportelli con il personale che non è stato messo in isolamento

Una quindicina di dipendenti della filiale Banca Intesa di viale Vittorio Veneto sono in quarantena dopo che un loro collega è risultato positivo al coronavirus. Succede oggi, mercoledì 23 settembre, ed è il primo caso che riguarda un istituto di credito a Prato. La banca stamani è rimasta chiusa per la sanificazione e nel pomeriggio ha riaperto gli sportelli con personale che non ha avuto contatti con le positività. Gli impiegati rimasti a casa sono in attesa di ricevere istruzioni relative al tampone. L'azienda, che ha subito convocato i vertici della filiale, è in stretto contatto con la Asl che sta tracciando gli spostamenti e le frequentazioni dei dipendenti positivi per poter stilare l'elenco di quanti dovranno sottoporsi al test utili a verificare l'eventuale contagio. Il dipendente risultato positivo per primo, a cui se ne sarebbe aggiunto un secondo, è stato al lavoro fino a venerdì scorso. Appena la notizia della positività è stata comunicata, la banca ha provveduto a organizzare la sanificazione di tutti i locali e a chiamare in servizio solo gli impiegati che sicuramente non sono stati vicini alle positività.



Edizioni locali collegate: Prato

