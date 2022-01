31.01.2022 h 15:56 commenti

Quindicenne rischia di restare senza green pass per un errore del ministero

La denuncia dei genitori: "Da dieci giorni sbattiamo contro un muro di gomma. Intanto dal 2 febbraio il ragazzo non potrà più usare i mezzi pubblici e praticare le sue attività"

Che la gestione dei green pass abbia presentato, soprattutto nelle ultime settimane, più di un problema lo hanno purtroppo sperimentato sulla loro pelle molti pratesi, alle prese con una burocrazia che spesso sembra essere cieca e sorda. E quello che sta capitando ad un quindicenne non fa altro che confermare i guai di un sistema che troppo spesso diventa un muro invalicabile per il comune cittadino.

Il ragazzo ha infatti ricevuto un green pass sbagliato e, nonostante i disperati tentativi fatti insieme ai genitori, non è ancora riuscito a far valere le sue ragioni con una pesante tagliola che rischia di abbattersi su di lui mercoledì 2 febbraio, quando il documento errato gli scadrà. "Mio figlio ha 15 anni - dice la madre - e si reca a scuola con i mezzi pubblici per forza di cose vista la distanza dell'istituto dalla nostra abitazione e considerato che noi genitori lavoriamo tutto il giorno. Purtroppo, però, se non riusciamo a risolvere il problema, dal 2 febbraio mio figlio si ritroverà non in regola per poter utilizzare i mezzi pubblici o frequentare le attività e i corsi musicali che segue da 2 anni".

E' sempre la madre del ragazzo a spiegare quello che sta succcedendo: "Il ragazzo - dice - ha contratto due volte il coronavirus ed ha effettuato in tempi previsti la dose unica prevista di vaccinazione entro i sei mesi dalla malattia. Nonostante questo gli è arrivato un green pass errato che indica una dose di due previste. Senza la seconda, che mio figlio non può fare, non è quindi più valido. Abbiamo contattato più volte il 1500 e fatte due segnalazioni al ministero tramite gli operatori, abbiamo inviato mail all’ufficio igiene, contattato il medico, provato innumerevoli volte a chiamare via Lavarone senza successo. Siamo stati all’Hub vaccinale dove ha effettuato la dose per capire se il problema era partito da lì e loro ci hanno comunicato risultasse solo la malattia precedente. Siamo in possesso dei provvedimenti di isolamento di mio figlio: il primo a ottobre 2020 e il secondo ad agosto 2021 e, con tale documentazione mio marito si è recato di persona in via Lavarone, dove gli è stato detto sarebbe stato ricontattato al più presto per spiegazioni. E’ stato quindi chiamato da un numero anonimo che gli ha dato un nuovo indirizzo mail. Sono riuscita infine a parlare con un’addetta che ha verificato la situazione di mio figlio che risulta in regola per ottenere un green pass valido immediatamente. Ci hanno assicurato di aver rinviato il modulo al ministero della Salute ma non abbiamo ricevuto nessun nuovo Authcode e, ricercandolo sul sito, riporta alla carta verde errata. Insomma, tutto tempo perso per niente. Un errore può accadere ma si deve dar modo ai cittadini di avere un punto di riferimento valido a cui rivolgersi con efficacia. Abbiamo rispettato sempre le regole e proprio per questo è inaudito che venga limitata la libertà ad un minore di 15 anni che ha tutto il diritto di recarsi a scuola autonomamente ed effettuare tutte le attività concesse per il benessere psicofisico di cui ha diritto ogni essere umano, specie un ragazzino adolescente che già da due anni lotta con questa nuova dimensione che li vede sempre penalizzati".

"Dal 21 gennaio, data in cui ha effettuato la vaccinazione, non facciamo che tentare telefonate non risposte o rimbalzate verso qualcun altro di altrettanto inefficace - conclude la madre del ragazzo -. Per quanto mi riguarda non impedirò a mio figlio di utilizzare i mezzi ed effettuare le sue attività e chiamerò io stessa i carabinieri la prima volta che gli verrà riconosciuto il suo green pass come non valido avendo lui avuto già il coronavirus ed effettuato anche la vaccinazione".