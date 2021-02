09.02.2021 h 14:10 commenti

Quindicenne pratese conquista con la sua musica house il mercato americano

Un'importante etichetta Usa ha pubblicato il pezzo composto durante il lockdown da Massimiliano Impemba dopo averlo ascoltato nelle varie piattaforme bitport. Una passione per la musica ereditata dal padre dj

Canti tribali intervallati dal barrito degli elefanti e dal ruggito del leone, mixati sapientemente con i ritmi house. E' con questa traccia che un ragazzo pratese di appena 15 anni ha conquistato gli Stati Uniti. Un'importante etichetta americana, Sunrising records di Daniel Bigler, infatti, ha comprato il pezzo, "Animals" che ora è sulle principali piattaforme commerciali internazionali. Lui si chiama Massimiliano Impemba, abita nella zona est di Prato e frequenta il secondo anno del liceo artistico di Porta Romana a Firenze.La passione per la musica da ballare fa parte del suo dna perché suo padre, Angelo, è un noto dj e Massimiliano è cresciuto a "pane e consolle". "In una stanza della casa - racconta il quindicenne - abbiamo anche un piccolo studio di registrazione. Ricordo che quando ero piccolo tornavo da scuola e mentre pranzavo il babbo era alla consolle". La predisposizione naturale accentuata dal contesto familiare, si è trasformata in passione un paio di anni fa quando nella sua cameretta Massimiliano ha iniziato a mettere alla prova il suo orecchio mischiando suoni, ritmi, cori ed effetti con il solo uso di un computer e di una piccola tastiera. Il periodo del lockdown ha favorito una decisa accelerazione della produzione fino ad arrivare alla melodia vincente, "Animals". "E' stato il babbo a pubblicarla nelle varie piattaforme e poco dopo è stato contattato da Daniel Bigler. E' bello pensare che un tuo pezzo arrivi alle persone. Mi dà grande soddisfazione". Massimiliano è la semplicità fatta persona.Timido ma determinato, preferisce chiudersi nella sua stanza e lavorare a una traccia che uscire tutti i giorni. "Mi piace comporre. - racconta Massimiliano -. Non solo afrohouse. Spazio un po' ovunque e ascolto di tutto dai Gorillaz a Chopin. E ora sto anche imparando a suonare la chitarra mentre non so fare il dj. Quella è la specialità del babbo". Il suo mondo è a monte della console per dare ai dj la musica giusta che riempie la pista o che fa da sottofondo a un aperitivo, ovviamente quando il rischio Covid finirà definitivamente. "Vorrei fare questo da grande. - conclude Massimiliano - Quando arriverò al quinto di liceo sceglierò il percorso multimediale e audiovisivo. Mi piace stare in studio a creare". E se a 15 anni ha già un contratto con un'etichetta americana, a 20 anni dove sarà?