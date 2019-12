27.12.2019 h 15:07 commenti

Questura, bilancio 2019: arresti in calo, denunce in aumento. Controlli e multe ai cantieri stradali

Il questore ha fatto una panoramica dell'attività svolta nell'anno che sta per finire. "Forte l'impegno per il controllo del territorio, nessuna articolazione esclusa dall'obiettivo di garantire la presenza della polizia ovunque, specie nelle zone più critiche"

Meno arresti – 188 contro 234 – più denunce – 1668 contro 1555 – e un controllo del territorio serrato e incentrato anche sugli aspetti apparentemente meno rilevanti come il rispetto della sicurezza nei cantieri stradali: venti quelli ispezionati e sanzionati – valore complessivo 130mila euro – perché non adeguatamente segnalati di notte. Tante le voci che costituiscono il bilancio dell'attività portata avanti dalla questura nel 2019 e messa a confronto con quella dell'anno precedente. Il questore Alessio Cesareo, come tradizione a fine anno, ha fatto una panoramica dell'enorme lavoro svolto dai suoi circa 280 agenti. “I reati sono in contrazione – ha detto – e assistiamo ancora ad un trend positivo in una città che ha i suoi ben noti problemi che riguardano alcune zone in particolare, anche centrali come le due stazioni e gli argini del Bisenzio, che creano allarme sociale e incidono negativamente sulla percezione di sicurezza collocando Prato ad un livello inferiore rispetto alla sua reale pericolosità”.

La questura ha risposto con l'”impatto visivo”: agenti ovunque, pattuglie dislocate dappertutto, equipaggi di supporto anche da Firenze, squadre a cavallo, unità cinofile, poliziotti in bici e a piedi oltre che sulle volanti. “Nessuna articolazione della questura è rimasta estranea a questo lavoro – ha spiegato Cesareo – c'è stato il contributo di tutti”.

Novanta gli arresti e 120 le denunce della Squadra mobile, 60 fogli di via obbligatori notificati dalla Divisione anticrimine, decine di controlli nei luoghi di culto islamici e nei locali di aggregazione musulmana fatti dalla Digos, più di cinquemila pattuglie impegnate sul territorio dall'Uffico prevenzione generale, quasi 63mila telefonate al 113 (59mila lo scorso anno) e più di 3mila denunce raccolte (3.329 nel 2018), 40 espulsioni coatte fatte dall'Ufficio immigrazione, quasi 270mila euro di violazioni contestate dalla Divisione di polizia amministrativa in seguito a controllo compiuti nelle sale gioco (291mila nel 2018). C'è questo e molto altro nel bilancio della questura che nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio ha identificato 2.470 persone e controllato 5mila e passa veicoli.

Grande impegno anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti con un sensibile incremento di cocaina e hashish.

Tra gli arresti più rilevanti quello di pochi giorni fa di un rumeno accusato di essere stato l'autore del furto di Rolex e preziosi alla gioielleria Cassetti in via Garibaldi, lo scorso 15 novembre.

“Il 2018 lo abbiamo chiuso con la buona notizia che sarebbero arrivati nuovi agenti e il 2019 lo chiudiamo con la buona notizia che ne sono arrivata una cinquantina – ha detto il questore – che hanno sostituto pensionamenti e trasferimenti. Gli ultimi sei, tutti con il grado di viceispettore, hanno preso servizio la scorsa settimana”.



