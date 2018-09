12.09.2018 h 15:19 commenti

Questione Stadio, attesa la decisione dei giudici del Tar sul ricorso di Toccafondi

Stamani l'udienza per la richiesta di sospensiva presentata dall'Ac Prato per la revoca del Lungobisenzio

Si è svolta stamani, 12 settembre, al Tar della Toscana l'udienza per la richiesta di sospensiva presentata dall'Ac Prato per la revoca dello stadio da parte del Comune. La decisione è attesa nel pomeriggio o al più tardi domani mattina.

I giudici amministrativi dovranno valutare se il ricorso è fondato e se esistono le condizioni per un pronunciamento d'urgenza. Nella replica alla memoria depositata sabato scorso da Ac Prato, l'avvocato del Comune, Paola Tognini, ha sottolineato che non esistono elementi per il pronunciamento d'urgenza dato che Ac Prato non ha presentato il ricorso al Tar del Lazio contro il no al ripescaggio in serie C. In parole povere il ragionamento del Comune è: a che serve la sospensiva se ormai il campionato è ormai alle porte e non è stato presentato alcun atto per poterne farne parte all'ultimo tuffo?

A questo proposito proprio oggi è stato varato il calendario della Serie C, sbloccato dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello sport sui ripescaggi, che ieri ha confermato la B a 19 squadre. Il campionato 2018-'19 inizia mercoledì 19 settembre e si concluderà domenica 5 maggio.

