05.11.2019 h 12:10 commenti

Quattrocento studenti delle superiori a scuola guida con il campione Andrea Montermini

Domani è in programma la Giornata della Sicurezza Stradale organizzata da Aci insieme a Comune e polizia stradale. Il pilota incontrerà i ragazzi e li guiderà nel test drive

Saranno circa 400 i ragazzi delle scuole superiori di Prato che domani, mercoledì6 novembre, parteciperanno alla Giornata della Sicurezza Stradale organizzata da Aci Prato insieme a Sara, al Comune e alla polizia stradale. Appuntamento alle 9 all'Estra Forum con il campione e pilota internazionale Andrea Montermini, legato da oltre 25 anni al marchio Ferrari, sempre impegnato nelle competizioni ai massimi livelli.

"Sarà il driver ed istruttore professionista che affascinerà la giovane platea quando parlerà delle similitudini tra le sfide sul filo dei 300 km/h e la guida sulle strade di ogni giorno - spiega il direttore di Aci Prato Claudio Bigiarini - evidenziando gli elementi di sicurezza comuni ed imprescindibili nelle due situazioni. Avremo la presenza del "Pullman azzurro" della polizia stradale di Brescia (un bus attrezzato appositamente per l'educazione stradale) e con grande onore anche la Lamborghini della polizia stradale".

Il corso di guida sicura sarà uno degli argomenti centrali dell’incontro ed infatti dalle 10 a gruppi di 100 i ragazzi si sposteranno con i pullman della Cap al piazzale della Fiera, in viale Marconi, per il test drive di guida sicura su auto elettriche Sara Safe Factor per vivere le intense emozioni dal vivo con un campione e il suo staff al loro fianco. Al termine, verso le 13, rientro all'Estra Forum per la conclusione della giornata.