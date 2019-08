23.08.2019 h 09:34 commenti

Cresce la spesa per i libri scolatici, ma poche possibilità di acquistarli usati

Nella provincia di Prato sono tanti gli istituti scolastici che hanno completamente cambiato la lista dei libri di testo rispetto allo scorso anno. In prima liceo scientifico la spesa arriva a 400 euro, senza considerare zaini, cartelle e vocabolari

Quattrocento euro per l’acquisto di libri per la prima classe del liceo scientifico, poco più di 300 per gli alunni della prima media, a cui vanno aggiunti almeno 200 euro per il corredo di astucci cartelle e quaderni e un centinaio di euro in più per i dizionari.

Anche quest’anno le famiglie devono i conti con il caro scuola, soprattutto a Prato, dove molte scuole hanno deciso di cambiare completamente i testi scolastici rispetto agli anni passati.

“Il problema – spiega Francesco Guida de Il Librone – è che si aggiunge la parola nuovo sulla copertina senza però modificare nulla, ma è sufficiente per bloccare il commercio del libro usato, a cui le famiglie volentieri si rivolgerebbero”. Niente acquisti e neppure vendite, tanto che aumentano i cumuli di libri da rottamare destinati al macero, con un conseguente danno ambientale. “La grande novità – continua - il libraio - è che alcune scuole medie hanno aderito alla sperimentazione libro 3.0 per cui, nella versione cartacea, c’è un codice per l’online che può essere utilizzato una volta sola, inoltre va comprato anche un tablet”.

L’acquisto dei libri usati permette un risparmio dal 50 al 40% e un “guadagno” del 20% sul prezzo di copertina. “Il dramma continua - Guida - è quando un ragazzo viene bocciato, oltre a ripetere l’anno deve anche acquistare i libri nuovi. Questa situazione è tipica delle scuole pratesi, nelle altre province c’è più disponibilità”.

Se l’usato ha poco commercio, anche per le librerie tradizionali l’acquisto dei testi scolastici viene considerato come servizio aggiunto per la clientela e considerato poco conveniente per le famiglie. “Non abbiamo nessuna possibilità di battere la concorrenza della grande distribuzione – spiega Giulio Venturini della libreria Gori – sia per quanto riguarda gli sconti applicabili, sia per la disponibilità dei libri in tempi veloci”.

E così, molte famiglie ricorrono proprio alla grande distribuzione dove il risparmio arriva anche al 15%, e in questi tempi non è poca cosa.



