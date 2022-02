22.02.2022 h 14:10 commenti

Quattro vittime del Covid a Prato, il più giovane aveva 61 anni

Giornata pesante sul fronte dei decessi anche in tutta la Toscana dove ne sono segnalati 43 (dieci risalenti ai giorni passati). Sono invece 175 i nuovi contagi scoperti in provincia nelle ultime 24 ore, mentre in tutta la regione sono 3.718

Sono pratesi quattro dei 43 decessi per Covid segnalati oggi dalla Regione, dieci dei quali avvenuti non ieri ma nei giorni passati ma solo oggi segnalati. L'Asl non specifica se tra questi ci siano anche alcune delle vittime pratesi. I decessi sono avvenuti tutti al Santo Stefano e riguardano due uomini residenti a Montemurlo, uno di 61 anni e uno di 83, un uomo di Prato, anche lui 83enne, e una donna di Vaiano che aveva 87 anni. Nessuna informazione da parte dell'Asl è stata data sulla situazione vaccinale delle quattro vittime e su eventuali patologie pregresse. Con loro sale a 743 il totale delle vittime del Covid in provincia di Prato. Sul fronte dell'occupazione dei posti letto negli ospedali della Toscana si registra una diminuzione rispetto al giorno precedente di 16 pazienti Covid (oggi sono 1.022). Calo che riguarda anche le terapie intensive, dove sono ricoverati 55 pazienti Covid, tre in meno rispetto a ieri. Sono invece 175 i nuovi contagi scoperti a Prato nelle ultime 24 ore, mentre in tutta la Toscana sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10%, il 55,2% sulle prime diagnosi. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

