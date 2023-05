18.05.2023 h 13:04 commenti

Quattro start up in cerca di finanziatori. I progetti degli studenti di Livi, Copernico e Convitto

Sono il risultato del percorso promosso dai Maestri del Lavoro per avvicinare i ragazzi al mondo lavorativo. Tra le idee presentate una collana per aiutare gli ipovedenti a muoversi, una T- shirt che nel lavaggio cambia colore e un innovativo sistema di riciclo delle acque e un frigo che fa la spesa da solo

Una collana munita di sensori collegati ad un auricolare per non vedenti, una Eco-t-shirt che cambia colore grazie ad una pasticca nel lavaggio, un sistema per reimpiegare in casa l'energia termica contenuta nelle acque calde che vengono scaricate dopo l'uso e un frigorifero che fa la spesa da solo sonno i quattro progetti di start up realizzati dai ragazzi del Copernico Livi e Convitto che cercano un finanziatore.

Le idee sono state presentate questa mattina nel salone della Provincia a conclusione del percorso promosso dai Maestri del Lavoro di Prato per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. "Nell' alternanza scuola lavoro - ha spiegato Mauro Gori console di Prato - è sempre più difficile riuscire a trovare imprese disponibili ad accogliere i ragazzi, così abbiamo deciso di andare noi in classe mettendo a disposizione la nostra espreienza".

Per il Liceo Convitto Cicognini sono stati premiati Filippo Lovallo, Wang Hanyu e Francesco Marchetti con la start up “Silver Link”, una particolare collana con più sensori a 360° collegati ad un auricolare, che tramite l'uso dell'intelligenza artificiale consente alle persone non vedenti di evitare ostacoli e camminare in sicurezza.

Per il Liceo Livi sono stati premiati Marta la Vita, Laura Tofani, Cristina Yang, Sophie Sposito e Alessia Magherini con la start up “Eco T-shirt”, una speciale maglietta che cambia colore grazie ad una pasticca inserita ne lavaggio per creare una moda eco-friendly riducendo i consumi.

Per il Liceo Copernico sono stati premiati Claudio Castellani, Dilan Spinelli, Thomas Pentassuglia e Sofia Pasciuto con la start up “Rewater” , un sistema per reimpiegare in casa l'energia termica contenuta nelle acque calde che vengono scaricate dopo l'uso. Infine, il secondo gruppo di premiati del Liceo Copernico sono stati Leonardo Capetta, Edoardo Mazzoni, Andrea Paoli e Antonio Polimeni con la start up “ALEA smart” , un frigorifero che fa la spesa da solo, programmato per non rimanere mai vuoto per una rete di distribuzione alimentare automatizzata fino al consumatore.

Alla premiazione oltre all'assessore al turismo Gabriele Bosi anche il presidente della Provincia Simone Calamai "Per una città laboriosa e manifatturiera come Prato che ha fatto del lavoro la sua vocazione principale, premiazioni come queste hanno un valore elevatissimo – ha dichiarato il presidente Calamai – La scuola ha un grande compito, aiutare i giovani nella costruzione delle loro capacità e competenze, e occasioni come questa, concessa dai Maestri del Lavoro, non fanno altro che incrementarne il valore".