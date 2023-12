21.12.2023 h 08:07 commenti

Quattro stabilizzazioni per educatrici e maestre di nidi comunali e scuole dell'infanzia

Prosegue il progetto dell'amministrazione comunale per ridurre la precarietà nella scuola e avere un numero costante di insegnanti. Prossimamente la riapertura del Nido comunale Arcobaleno, con nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Prato ha stabilizzato a tempo indeterminato quattro educatrici precarie di asilo nido comunale e scuola dell'infanzia: le stabilizzazioni, a seguito del concorso bandito nell'agosto scorso per sei posti (due non hanno raggiunto i requisiti richiesti), rientrano nell'obiettivo dell'amministrazione comunale di avere un numero di maestre costante rispetto ai pensionamenti e di investire per avere maestre di ruolo e meno precarietà nella scuola. "Una strategia che è in controtendenza rispetto al resto d'Italia, dove da anni il precariato nella scuola è a livelli record e dove spesso i nidi vengono chiusi per mancanza di personale o per risparmiare sui costi del servizio - dichiarano le assessore al Personale Benedetta Squittieri e alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi - Il Comune vuole invece continuare a dare ai bambini e alle famiglie servizi di alto livello investendo sulle strutture e sulle persone".

A breve ci saranno nuove assunzioni e stabilizzazioni anche per il nido comunale Arcobaleno, chiuso dal 2019 a causa di un incendio che ha provocato gravi danni alla struttura di via del Purgatorio e che al termine dei lavori di ricostruzione sarà riaperto.