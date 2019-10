Ci vorranno quattro scuole superiori per contenere il fiume di candidati che si presenterà venerdì prossimo, 18 ottobre, a Prato per la preselezione del concorso del Comune per l'assunzione di 21 impiegati amministrativi. Gli oltre 5.300 iscritti saranno divisi tra il Gramsci Keynes e il Dagomari in via Reggiana, il liceo Copernico in via Borgovalsugana e il liceo Livi in via Marini. Si comincia alle 15. Il superamento del test darà diritto a solo 400 candidati, quindi meno del 10%, di accedere al concorso vero e proprio. I risultati saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Prato www.comune.prato.it/lavoro/concorsi ed all’albo pretorio dell’ente entro il 25 ottobre.