09.08.2022 h 10:39 commenti

Quattro ragazze pratesi in lizza per la fascia di Miss Toscana e il sogno della finale nazionale

Domenica scorsa al Don Carlos di Chiesina Uzzanese sono state selezionate le 25 concorrenti che da qui al 2 settembre si sfideranno sulle passerelle prima dell'appuntamento di Casciana Terme

E' nutrita la pattuglia di ragazze pratesi che parteciperanno alla finale regionale di Miss Toscana 2022, ultima tappa prima del salto alla finale nazionale di Miss Italia. Tra le 25 selezionate domenica 7 agosto al dancing discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese, che ha ospitato la semifinale, ben quattro vengono dalla provincia di Prato. Sono le pratesi Arianna Polidori (21 anni) e Gemma Arianna Bianciardi (26 anni), e poi Jasmine Pucci, 22enne di Carmignano, e Teresa Senese, 28 anni, di Montemurlo.

Il quartetto di giovani pratesi è stato selezionato, insieme ad altre 21 ragazze, durante la serata al Don Carlos, dove si sono presentate 50 concorrenti, reduci dalle varie fasi eliminatorie svolte durante tutta l'estate in varie località toscane e che avevano acquisito il diritto di partecipazione da piazzamenti e punteggi avuti nelle selezioni.

Adesso le 25 concorrenti rimaste si contenderanno i sette titoli satellite in programma nel mese di agosto in importanti località della regione e alla finale regionale di Miss Toscana che per la 40esima volta consecutiva si svolgerà venerdì 2 settembre a Casciana Terme, in provincia di Pisa.