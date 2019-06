01.06.2019 h 18:43 commenti

Quattro persone ferite in due incidenti stradali in via Roma e in via del Girasole

Sono finiti al pronto soccorso il conducente e il passeggero di una moto e gli occupanti di un'auto presa in pieno da un furgone che non ha rispettato lo stop. I rilievi, in entrambi i casi, sono stati effettuati dalla Municipale

Quattro feriti in due diversi incidenti avvenuti nel pomeriggio di oggi, sabato primo giugno. Due motociclisti sono rimasti feriti in via Roma, nel tratto tra la rotatoria di Castelnuovo e il confine con Poggio a Caiano. Il conducente, un uomo di 49 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro tre auto in sosta. Sia lui che la passeggera, una donna di 42 anni, sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati al pronto soccorso dalle ambulanze inviate dal 118. L'incidente si è verificato poco prima delle 16. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Municipale.

Intorno alle 16.20 lo scontro tra un furgone e un'utilitaria, all'incrocio tra via del Girasole e via del Malfante, ha coinvolto un terzo veicolo. Secondo una prima ricostruzione della Municipale, il furgone condotto da un cinese di 57 anni non si è fermato allo stop e ha preso in pieno la macchina condotta da una donna di 61 anni e sulla quale viaggiava anche un giovane di 22. L'auto è stata scaraventata contro un altro furgone che era fermo in attesa di attraversare l'incrocio. Sul posto due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Gli occupanti dell'auto sono stati trasportati al pronto soccorso del Santo Stefano: il giovane in codice giallo e la donna in codice verde.



