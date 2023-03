17.03.2023 h 11:42 commenti

"Quattro passi in Biblioteca" per conoscere meglio la Lazzerini

Un tour guidato tra libri, film e servizi alla scoperta dell'importante istituzioen culturale del Polo Campolmi. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 25 marzo, ci sono ancora posti disponibili ma è necessario prenotarsi

"Quattro passi in Biblioteca" è l’occasione per esplorare insieme “una finestra aperta sul mondo” e conoscere da vicino la Lazzerini con i suoi numerosi servizi e le tante opportunità offerte. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 25 marzo dalle 15 alle 16.30 quando la Biblioteca propone una visita guidata alla scoperta dei mille volti di questo spazio della città, attraverso un itinerario in grado di soddisfare l’interesse e la curiosità di tutti. Un giro diverso tra libri, film, servizi e molto altro ancora in compagnia di uno dei bibliotecari.

Tanti gli aspetti da scoprire insieme, perché in biblioteca ce n’è proprio per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Un assaggio sulla storia della Fabbrica Campolmi e su quella della Lazzerini, e poi via ad esplorare come sono organizzati i libri, i dvd e i giornali in biblioteca, come usare le molteplici risorse sui pc, come partecipare alle iniziative e tanto altro ancora.

Le visite guidate, di massimo 10 partecipanti ciascuna, sono gratuite e si svolgono su prenotazione inviando una richiesta all'indirizzo mail visitelazzerini@comune.prato.it