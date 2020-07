14.07.2020 h 16:53 commenti

Quattro operai su quattordici sono irregolari: arrestato il titolare di una stireria

La scoperta fatta durante un controllo dei carabinieri in un'azienda di via Puccini a Montemurlo. L'uomo è stato messo ai domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice

Sono risultati irregolari quattro dei quattordici operai trovati in una stireria in via Puccini a Montemurlo gestita da cinesi e controllata ieri, 13 luglio, dai carabinieri della Tenenza. Sulla base di quanto accertato nel corso del controllo, i militari hanno quindi arrestato il titolare di 43 anni, che dovrà rispondere di sfruttamento di mano d'opera e per la violazione delle leggi sull'immigrazione. L'uomo è stato messo agli agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice. Anche la scorsa settimana i militari dell’Arma avevano proceduto all’arresto ed alla sospensione di una ditta di confezioni cinese per le irregolarità riscontrate nel corso del controllo.



