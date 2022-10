12.10.2022 h 12:09 commenti

Quattro nuovi mezzi di Autolinee Toscane sulle strade della provincia

I bus hanno una capienza di 30 posti complessivi (26 a sedere e 4 in piedi) e sono già entrati in servizio. Sono accessibili alle persone disabili con carrozzella grazie alla presenza della pedana elettrica e uno spazio apposito per il viaggio in sicurezza

Stanno già attraversando le strade di Vaiano, Vernio, Montemurlo, Cantagallo, Carmignano e Poggio a Caiano accompagnando studenti e pendolari. Sono i quattro nuovi bus extraurbani da 8,5 metri che Autolinee Toscane ha acquistato, allestito e che da qualche giorno sono entrati in servizio.

“Con l’arrivo di questi quattro nuovi bus – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli - sono 15 i mezzi nuovi che sono arrivati nell’area pratese dall’inizio della nuova gestione con un investimento di circa 3 milioni di euro”.

I nuovi mezzi, Iveco carrozzato Indcar, sono lunghi 8,5 metri ed hanno 30 posti complessivi (26 a sedere e 4 in piedi), hanno sedute antivandalo, sono accessibili alle persone disabili con carrozzella grazie alla presenza della pedana elettrica e uno spazio apposito per il viaggio in sicurezza, e sono motorizzati Euro VI. I quattro mezzi sono già su strada e fanno servizio principalmente sulle linee V e Lam Azzurra e, se necessario, saranno messi in servizio anche su altre tratte. A Vaiano faranno servizio all’interno del territorio. Altro mezzo servirà per collegare Vernio con Cantagallo. Il terzo mezzo servirà principalmente la tratta che collega Carmignano, Poggio a Caiano e Seano. Il quarto servirà la zona di Bagnolo nel territorio di Montemurlo.

“Il trasporto pubblico rappresenta un tema sempre più importante per i nostri comuni - dice Giovanni Morganti, sindaco di Vernio e presidente Unione dei Comuni Val di Bisenzio -. La lontananza di scuole superiori e università, ospedale, uffici giudiziari e tributari ci impongono un’attenzione particolare. È per questo molto importante aver costituito un tavolo di confronto continuo tra Comuni e Azienda, e certamente valutiamo positivamente l’implementazione del servizio ai nostri territori che si realizza con ulteriori due bus e il rinnovo del parco mezzi, specialmente se si tratta di mezzi acquistati con dimensioni e caratteristiche funzionali a fare servizio nelle frazioni più periferiche della Val di Bisenzio”.

“Siamo contenti che stiano iniziando ad arrivare i mezzi nuovi - aggiunge Jacopo Palloni, assessore ai Trasporti di Carmignano - . Nei tanti incontri fatti in questo mese, Autolinee Toscane aveva sempre ribadito l’imminente rinnovo del parco mezzi. Quindi, vederlo già in azione sul nostro territorio, nella zona fra Seano e Carmignano, ci fa piacere. Chiaramente auspichiamo anche l'arrivo di altri nuovi mezzi per coprire l'intero territorio”.

Giudizio positivo anche dal sindaco di Montemurlo, Simone Calamai: “Siamo soddisfatti di queste ultime acquisizioni - dice - che consentono di andare a rinnovare con un nuovo autobus quello che è l'attuale parco mezzi a servizio del trasporto pubblico locale a Montemurlo. All'amministrazione preme il potenziamento dei mezzi a servizio del tpl a carattere scolastico, con l'auspicio che presto se ne possano aggiungere altri sempre meno inquinanti, sostenibili e sicuri”.

Infine Francesco Puggelli, sindaco di Poggio a caiano: “Incrementare i collegamenti nell’area medicea è per il nostro territorio un’esigenza fondamentale - afferma -. Parallelamente è altrettanto importante il lavoro che stiamo portando avanti per migliorare i collegamenti da Poggio verso Prato e le scuole superiori: se vogliamo davvero mettete il tpl al centro delle abitudini di spostamento dei cittadini, lavoratori o studenti che siano, occorre modulare il servizio sulle reali esigenze degli utenti. Ed è su questo fronte che siamo impegnati in prima linea in un confronto quotidiano con le famiglie, i pendolari del territorio e con Autolinee Toscane”.