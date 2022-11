21.11.2022 h 15:44 commenti

Festeggiata la giornata degli alberi con nuove piantumazioni nelle scuole

Quattro nuovi alberi, un tiglio, una farnia, un leccio in fitocella e una ginestra, per la scuola primaria Iquebal a Prato e un albero di Sophora alla “Anna Frank” di Oste



Anche Comune di Montemurlo ha festeggiato con i bambini delle classi seconde e terze della scuola primaria “Anna Frank” di Oste la Giornata nazionale degli alberi (vedi foto)

Il sindaco Simone Calamai e gli assessori all'ambiente Alberto Vignoli e alla pubblica istruzione Antonella Baiano, attraverso la propria partecipata Consiag Servizi, hanno piantato con i bambini un albero di Sophora, che a primavera si colorerà di fiori gialli. I bambini hanno partecipato alla piantumazione dell'albero con grande entusiasmo e interesse:« Gli alberi sono di grande importanza per garantire la vita sulla Terra e quindi dobbiamo rispettarli e amarli», ha detto l'assessore Vignoli. Il sindaco Calamai, invece, ha annunciato che a breve nel parco cittadino di Montemurlo, di fronte al municipio, saranno piantati oltre 200 alberi di specie diverse.

Un tiglio, una farnia, un leccio in fitocella e una ginestra sono i nuovi alberi piantati, questa mattina 21 novembre, nell'aiuola davanti alla scuola elementare Iquebal in via Firenze. Una data, quella di oggi non casuale visto che si celebra la Giornata nazionale degli alberi. Le piante sono state donate dai Carabinieri forestali di Pistoia della stazione di Prato. Alla piantumazione hanno partecipato anche agli alunni che hanno recitato una poesia e cantato una canzone dedicate alle piante "Prosegue la nostra azione di forestazione anche dei giardini delle scuole cittadine - ha affermato l'assessore all'Istruzione Ilaria Santi -. Ringraziamo i Carabinieri per questa donazione e l'istituto che si è reso disponibile ad accogliere questi alberi, spiegando ai nostri cittadini più piccoli e più preziosi l'importanza del prendersi cura delle piante e il loro enorme valore".