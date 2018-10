29.10.2018 h 17:24 commenti

Quattro nuove telecamere per rendere più sicuro il pronto soccorso

Saranno installate a breve e vanno ad aggiungersi a quelle già presenti nella camera calda e presso le porte d’ingresso. Il Santo Stefano risulta uno degli ospedali maggiormente esposti a ripetuti episodi di violenza

Quattro nuove telecamere di sicurezza saranno installate nell'ospedale di Prato, in particolare al pronto soccorso dove integreranno quelle già presenti nella camera calda e presso le porte d’ingresso.

L'Asl Toscana centro fa sapere che si procederà quanto prima con l'intervento: "L’iter amministrativo ed autorizzativo, compreso quello tecnico - si legge in una nota - è già in fase avanzata e, a breve, le quattro telecamere saranno installate".

Dopo i tanti episodi di violenza che hanno avuto come teatro proprio i locali del pronto soccorso, la direzione generale dell'Asl sta procedendo, in applicazione della delibera regionale, a tutte le iniziative necessarie per l’adozione delle misure di sicurezza degli operatori che lavorano in quei presidi che sono maggiormente esposti a ripetuti episodi di violenza: il Santo Stefano di Prato è uno dei questi.