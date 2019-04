10.04.2019 h 10:20 commenti

Quattro nuove aule per il Buzzi, i lavori cominceranno in estate

Il consiglio comunale ha approvato l'ampliamento dell'istituto tecnico, il primo lotto prevede la realizzazione di una piccola palazzina accanto alla palestra

a.a.

Entro la fine dell'anno l'istituto Buzzi avrà quattro nuove aule, il consiglio comunale con 17 voti favorevoli e dieci astenuti nella seduta di ieri 9 aprile, ha approvato l'ampliamento della scuola che quest'anno gestisce oltre duemila studenti. Il costo complessivo dell'intervento è di 600 mila euro, 120 finanziati dalla Provincia e il restante dalla stessa scuola. Verrà costruita una nuova palazzina accanto alla palestra con quattro aule su 340metri quadri,. Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori, poi il cantiere dovrebbe partire nell'estate.“E' stato un cammino molto lungo- ha commentato il dirigente scolastico Erminio Serniotti – sono contento di vedere l'inizio dei lavori prima di andare in pensione”. Approvato anche l'ampliamento per il secondo lotto che comprende altre sei aule, una sala polifunzionale e dei servizi igienici, ma qui la procedura è ancora indietro: il costo è di circa 800 mila euro, ma la Provincia non ha ancora stabilito l'entità del finanziamento. Con questi due cantieri le volumetrie utilizzabili all'interno della scuola sono state completamente utilizzate: negli ultimi anni, in attesa dell'approvazione dei progetti, sono stati occupati tutti gli spazi disponibili realizzando anche le aule e una nuova palestrina nel seminterrato.Per l'anno scolastico 2019/20 gli studenti saranno 2.060, un numero in costante aumento che però ha portato progressivamente ad una carenze di spazi, anche perchè nella didattica dell'istituto tecnico sono previsti anche l'utilizzo di laboratori tecnici.