Quattro medaglie di bronzo per i giovani schermidori della Scherma Prato

Gli atleti pratesi sono stati impegnati nelle gare regionali delle varie categorie giovanili

Ottime prestazioni per i giovani schermidori della società Scherma Prato, impegnati nelle gare regionali nelle categorie del Gran premio Giovanissimi.

E' salita sul gradino più basso del podio, con il terzo posto, la squadre di spada categoria giovanissimi che ha visto impegnati in pedana Alessio Storai, Niccolò Tomberli e Leonardo Guarducci).

Medaglia di bronzo per la società pratese anche nella gara individuale a Piombino nella spada femminile allieve grazie a Maria Vittoria Mignani; nella spada maschile giovanissimi con Pietro Barni e nella sciabola maschile con Nicolas Maccelli. Buoni i piazzamenti nella categoria bambine con il settimo posto di Rosa Orlandi e nei giovanissimi spada maschile con l'ottavo posto di Leonardo Guarducci.

Infine, nella prova di Busto Arsizio nel circuito europeo under 23, per la spada femminile, Proscilla Del Mastio si è piazzata tredicesima.







