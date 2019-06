13.06.2019 h 11:46 commenti

Quattro incidenti nel giro di poco: viabilità in tilt tra Macrolotto Zero, San Paolo e via Pistoiese

Mattina di superlavoro per 118 e polizia municipale. Sette le persone ferite complessivamente, per fortuna nessuna in maniera grave

Mattina da dimenticare sulle strade pratesi. nel giro di poche ore una serie di incidenti avvenuti tra Chiesanuova e il Macrolotto Zero ha messo ko la circolazione stradale e quella del trasporto pubblico.

L'incidente più grave, non per le conseguenze, ma per le ripercussioni sulla viabilità, è avvenuto verso le 10.230 al semaforo tra via Filzi e via dei Gobbi, in passato già teatro di tragedia. Due auto, una Panda e una Astra si sono scontrate e la prima si è ribaltata. Sul posto il 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale. I due conducenti, una donna di 52 anni e un uomo di 71, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La Municipale dovrà ricostruire la dinamica ma è certo che uno dei due mezzi è passato con il rosso. Poco dopo altro incidente, sempre in via Filzi, ma all'incrocio con via Pellico, con un'auto che ha urtato uno scooter, facendo cadere a terra l'anziano conducente, un 71enne poi soccorso in codice giallo.