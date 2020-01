28.01.2020 h 18:17 commenti

Quattro imprenditori salvano dalla scomparsa storica società sportiva grazie alla legge "salvasuicidi": è la prima volta in Italia

Il quartetto di industriali si è impegnato a versare 200mila euro che andranno a coprire i debiti del Maliseti-Seano consentendogli di proseguire l'attività con oltre 250 ragazzi

nadia tarantino

Hanno salvato dalla crisi finanziaria l'Associazione sportiva Maliseti-Tobbianese, una delle società storiche di Prato, e lo hanno fatto mettendo mano al portafogli, spinti da un unico interesse: tenere in vita, seppur sotto un altro nome – Asd Maliseti-Seano – una realtà importante per qualcosa come 250 ragazzi e per le loro famiglie.Quattro gli imprenditori protagonisti della rinascita della società: Paolo Cavalieri, Emiliano Dondini, Alessandro Nerini e Federico Villani. Il loro contributo – circa 200mila euro in quattro anni – è stato decisivo per convincere il tribunale di Prato prima ad aprire la procedura di sovraindebitamento e poi a omologare il piano presentato dal commercialista Daniele De Sanctis (advisor) e dall'attestatore Giampiero Russotto (gestore della crisi) e approvato da oltre l'80 per cento dei creditori chiamati a esprimersi sul contenuto dell'intesa.In Italia, l'Asd Maliseti-Seano è la prima associazione sportiva a risollevarsi attraverso l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che, senza voler ricorrere alla dizione tecnica, è la legge 'salvasuicidi' introdotta qualche anno fa per dare respiro agli imprenditori soffocati dai debiti.Alle prese con un debito di circa 400mila euro, sceso più o meno a 300mila per effetto della rottamazione, la società sportiva è entrata in crisi e il presidente Tommaso Guasti ha cercato uno sbocco per evitare di alzare bandiera bianca. La via d'uscita è arrivata da 'finanza terza', e cioè dai quattro imprenditori che hanno messo a disposizione la liquidità necessaria a garantire un futuro all'associazione che dal 1975 accoglie bambini e ragazzi rivestendo un ruolo sociale molto importante in termini di educazione, aggregazione, solidarietà e di tutti quei principi a cui lo sport si ispira.In ballo non c'è solo il mantenimento dell'Asd Maliseti-Seano ma anche una visione di prospettiva che porterà ad un rilancio vero e proprio della realtà sportiva. Nei progetti della società c'è l'ampliamento della struttura con la realizzazione di un bar per gli associati, per gli atleti e per gli spettatori. Un ampliamento che, è naturale, dovrà passare dalle autorizzazioni urbanistiche rilasciate dal Comune e che, a questo punto, potrebbe trovare davanti a sé una discesa.La scommessa di Cavalieri, Dondini, Nerini e Villani è già vinta: senza il loro impegno, la società sportiva sarebbe andata verso i titoli di coda e invece può pensare a tornare ai vecchi fasti, quelli che l'hanno vista protagonista nei campionati e nei tornei giovanili.