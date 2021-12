07.12.2021 h 15:59 commenti

Quattro giovani pratesi eletti nel Parlamento regionale degli studenti

L'organismo si è insediato nei giorni scorsi. Ne fanno parte un ragazzo e una ragazza del Dagomari, uno del Datini e una del Gramsci Keynes

Si sono insediati, nei giorni scorsi, i parlamentari della Provincia di Prato al Parlamento regionale degli studenti della Toscana. Per l'area pratese sono stati eletti quattro parlamentari: Jacopo Conti e Emma Shkopi (entrambi del Dagomari), Gabriele Matteucci (Datini) ed Elena Sarcina (Gramsci-Keynes). Durante la seduta del 26 novembre il parlamentare pratese Jacopo Conti è entrato anche a far parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento. Un importante momento di crescita e di formazione, oltre che di cittadinanza attiva, che servirà da stimolo e da proposta alle varie iniziative giovanili e studentesche della Regione Toscana per i prossimi due anni. Gli studenti sono stati accompagnati nel giorno del loro insediamento dalla professoressa Monica Boni referente provinciale del parlamento regionale studentesco e dai docenti Loredana Rizzi, Marilena Terlizzi e Pierpaolo Pantanelli.



Edizioni locali collegate: Prato

