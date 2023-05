17.05.2023 h 14:14 commenti

Quattro giorni di eventi per celebrare la rivoluzione verde. Spada (Lega): "Soldi sprecati"

A un anno e mezzo dalla partenza del progetto Prato Forest City, convegni, laboratori e feste per fare il punto sulle azioni messe in campo. In arrivo altri quattro interventi di forestazione

Quattro giorni per fare il punto sulla nuova “consapevolezza verde”. Dal 23 al 26 maggio si terrà Prato Forest City Week, l'occasione per ripercorrere le tappe di questa piccola rivoluzione iniziata nel 2018 con il Piano Operativo grazie all’action plan sulla forestazione urbana ha imposto nuovi paradigmi costruttivi al pubblico e al privato, in stretta connessione con il progetto europeo Prato Urban Jungle vinto nel 2019 e che si conclude quest’anno.

Un progetto sfociato nella piattaforma di gestione condivisa delle politiche verdi Prato Forest City. (www.pratoforestcity.it realizzata in collaborazione con Treedom) lanciata alla fine del 2021 e destinata a diventare lo strumento di rappresentazione, racconto e coinvolgimento sul verde pubblico. “Ad un anno e mezzo dalla partenza del progetto Prato Forest City, presentato nel dicembre 2021, è davvero una grande soddisfazione vedere la città, le scuole e le aziende coinvolte in questa grande iniziativa in cui l’amministrazione comunale ha creduto dall’inizio e ha fatto crescere con impegno e dedizione. - afferma l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Valerio Barberis – Siamo partiti dal Piano di forestazione urbana allegato al Piano operativo comunale per fare del verde una parte integrante della nostra città, e non solo un abbellimento per i giardini, da allora sono stati compiuti molti passi avanti in questa direzione e Prato ha contribuito con progetti, indagini e ricerche al dibattito sull’ambiente e sul ruolo del verde a livello nazionale venendo riconosciuta come una realtà che ha fatto grandi innovazioni in questo ambito”.

Sono state in tutto 10,5 milioni di euro le risorse tra raccolte e stanziate, 2.238 gli alberi e 1.045 gli arbusti tra messi a dimora e in fase di messa a dimora in questo momento, oltre 120 i cittadini donatori e oltre 12 le aziende sponsor. Per quanto riguarda la campagna “Dona un albero”, sono 60 gli alberi dotati di targhetta con dedica donati dai cittadini e 9.795 gli euro raccolti. Per quanto riguarda le aziende, sono 12 le aziende e associazioni che hanno raccolto 83.700 euro per 12 interventi e complessivi 145 alberi e 95 arbusti. Sono in fase di realizzazione i progetti di Arte Continua, Bando Mite al Polo Campolmi e all’ingresso del Parco Santo Stefano, per un totale di 590.000 euro e per 631 alberi e 300 arbusti da mettere a dimora. “Oltre alle nuove aree verdi del Pecci, di via Rimini, piazzale Nenni, di via del Purgatorio e di piazza Europa ci sono anche 39 progetti ed interventi che riguardano i giardini comunali e che vanno quindi nella stessa direzione - aggiunge il sindaco Matteo Biffoni - All’inizio sembrava solo una sfida, un po' utopica, ma adesso quelle idee si sono trasformate in realtà e in fatti concreti. E non è quindi certo un caso se Prato è stata scelta dalla Commissione Europea tra le 9 città italiane che parteciperanno alla missione “100 città intelligenti” e a impatto climatico zero entro il 2030. La scelta di puntare sul verde per costruire ambienti sani in cui abitare è di efficacia straordinaria per avere una migliore qualità di vita e combattere i mutamenti climatici”.

Altri numeri che riguardano le azioni di sensibilizzazione: 20 eventi totali con cittadini, 3mila persone coinvolte, 36 ore di formazione ai cittadini, oltre 20 scuole coinvolte nei laboratori e nella distribuzione di kit green, 48 centraline della qualità dell'aria installate per mettere a dimora i nuovi alberi sulla base dei dati di monitoraggio.

E ora diamo un'occhiata al ricco programma dei 4 giorni di festa.

MARTEDÌ 23 MAGGIO dalle ore 14.30 alle 18.30 al Museo del Tessuto si terrà Prato Forest City Salute - “Patrimonio naturale e salute” una giornata di riflessioni sul rapporto tra ecosistema e salute,

dedicata alla memoria di Luigi Biancalani, già vicesindaco e medico, molto amato da tutta la comunità

pratese e non solo, scomparso nell’agosto dello scorso anno. Si parlerà dell’influenza del clima sulla salute e dell’utilità del verde nelle terapie e nel recupero post operatorio, ma anche del rapporto complessivo tra piante, uomo e animali e del rapporto tra ambiente e spiritualità. Interverranno, Ramona Magno - CNR-IBE, Niccolò Biancalani - Medico di famiglia, Antonio Sarno - direttore Otorinolaringoiatria Santo Stefano, Nicola Bressi - Zoologo Museo Storia Naturale Trieste, Padre Guidalberto Bormolini, Francesco Riccardo Becheri - Psicologo psicoterapeuta, Sara Melani - Direttrice Ospedale Santo Stefano.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO ci si sposta a Palazzo Pretorio ore 14.30 - 18.30 per Prato Forest City Ricerca- “La rivoluzione del dato”. Rilevamento, interazione e analisi delle diverse fonti dei dati, al fine di monitorare gli interventi realizzati, il reale abbattimento di Co2, di correggere gli interventi stessi, nell’ottica di un approccio olistico alle tematiche di forestazione.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO al Mercato coperto di via Umberto Giordano si svolgerà Prato Urban Jungle Eventi, un’intera giornata per ripercorrere la storia, raccontare e rivivere le attività del progetto europeo finanziato dal programma Urban Innovative Actions Previsti una conferenza al mattino, dei laboratori e spettacoli per bambini e adulti nel pomeriggio, un evento finale a tema jungle la sera: tre usi diversi dello spazio nella stessa giornata a testimoniare versatilità e apertura sociale. Nel pomeriggio ben 5 eventi per bambini e adulti. Manifatture digitali cinema ospiterà lo spettacolo teatrale per bambini “Il grande Sconquasso” a cura di Estra spa. Finale con intrattenimento, ingresso libero, dalle ore 19 fino alle 24: buon cibo, luci e musica, danza e live painting.

VENERDÌ 26 MAGGIO la quattro giorni si conclude Prato Forest City In Tour, una visita studio in bus

per vedere alcuni dei diversi esempi di forestazione realizzati a Prato, con partenza dal Mercato coperto, per percorrere poi via Pistoiese, via Nenni, via Rimini,ed infine si scenderà Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci”.

Proprio in questi giorni saranno inaugurati quattro interventi di forestazione: via Alda Merini, forestazione finanziata da Estra, piazza Europa, forestazione finanziata da Rotary Club Prato e Rotary Club Prato Filippo Lippi, via del Purgatorio, forestazione finanziata da Rifinizione Penny, Centro Pecci, forestazione nell’ambito di Another Declassata.

Chiude il mese di maggio la piantumazione di 60 alberi donati individualmente dai cittadini grazie al progetto “Dona un albero” di Prato Forest City www.pratoforestcity.it/dona-un-albero.

Un'iniziativa duramente criticata dalla Lega attraverso il capogruppo in Consiglio comunale Daniele Spada: “La giunta targata Pd ha buttato e continua a buttare milioni di euro in progetti roboanti e inutili. Andate, vi spiegheranno come progettisti profumatamente pagati abbiano scoperto che le piante fabbricano ossigeno e che se gli pompi aria ne producono di più: l'hanno chiamata “fabbrica dell'aria” e costa, solo quella, 250.000 euro. Poi, vi porteranno in via Turchia, dove un complesso di case popolari verrà ricoperto di piante di rampicanti. Non vi diranno, forse, che hanno dovuto pagare 20.000 euro extra ad alcune persone per spiegare ai residenti, che non ne volevano sapere, che è in realtà un bene vivere a contatto con edere, felci e relativi insetti per casa, sudicio, manutenzione da fare. Andate, vi racconteranno di una mirabolante città verde, vivibile, accogliente che esiste solo nei loro sogni, raccontati in convegni e simposi pagati da voi. Andate e dopo spiegate loro che le foreste urbane incolte sono dappertutto intorno a noi, perché non riescono nemmeno a tenere curato il verde e i giardini della città. Andate e chiedete che nel “Prato forest city tour” venga inserita anche piazza Mercatale, dove mostrerete loro le aiuole secche che non vengono curate da anni”.





