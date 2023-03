06.03.2023 h 15:45 commenti

Quattro farine di castagne prodotte a Cantagallo premiate fra le migliori d'Italia

Portano la firma di Jessica Cipriani, Massimo Giraldi e Damiano Pacini: una è stata selezionata anche come “eccellente” ottenendo un punteggio di 7.2 alla Rassegna di Farine di Castagne d’Italia

Quattro farine di castagne prodotte a Cantagallo sono state premiate alla Rassegna di Farine di Castagne d’Italia, promossa dall’Associazione Valorizzazione Castagna Alta Maremma e dal comune di Montieri ed organizzata nello scorso fine settimana con il patrocinio della Regione Toscana. Il comune valbisentino ha partecipato con quattro farine di Jessica Cipriani, Massimo Giraldi e Damiano Pacini: una delle quattro è stata selezionata come “eccellente” ottenendo un punteggio di 7.2 che valutava retrogusto, sapore, consistenza della farina, e le altre tre sono state menzionate arrivando in graduatoria appena sotto. Grande successo quindi, che ha visto inoltre una grandissima collaborazione tra i produttori che si sono aiutati reciprocamente: le cannicciaie per essiccare le castagne sono state infatti messe a disposizione da Damiano Pacini e la farina è stata macinata presso lo storico Mulino di Fossato (mulino a pietra alimentato ad acqua) di Ottavio Simoni e nel Mulino Giraldi.

Sempre nel weekend si è tenuta anche la tappa conclusiva dell’iniziativa “Mondi Perduti” organizzata dalle associazioni Acquerino-Cantagallo e Sviluppo Turistico della Val di Bisenzio. Un’iniziativa che si è realizzata nelle ultime settimane con sei escursioni guidate e totalmente gratuite nei luoghi più suggestivi e rilevanti del nostro territorio.

La passeggiata nella Riserva Naturale, la visita notturna alla Rocca Cerbaia illuminata per l’occasione, la visita ai castagneti di Castello e all’antico borgo di Taglianico, il sentiero della Carigiola e dei suoi mulini hanno visto la partecipazione di turisti ed appassionati di trekking che hanno apprezzato le suggestioni e conosciuto angoli nascosti ed incontaminati del nostro territorio. Durante le passeggiate è stato fatto un tuffo nel passato, raccontando come quei luoghi fossero vissuti decine di anni fa e quale fosse la quotidianità degli abitanti dell’epoca nei boschi.

“Cantagallo d’eccellenza - – sottolinea il sindaco Guglielmo Bongiorno quindi tra prodotti locali premiati e le bellezze di un territorio ancora incontaminato che diventa sempre più meta per tanti appassionati e che è fatto conoscere anche grazie al lavoro e l’attività delle associazioni del territorio e alle eccellenze dei nostri produttori"