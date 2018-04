Taglio del nastro stamani, 7 aprile, per i 4 alloggi di edilizia popolare di via Verdi a Poggio a Caiano. Una festa a cui hanno partecipato due delle quattro famiglie assegnatarie in base alla graduatoria provinciale. Si tratta di anziani poggesi che da tempo attendevano un aiuto pubblico per iniziare una vita più serena. Le altre due assegnazioni saranno formalizzate nei prossimi giorni e riguarderanno due famiglie italiane. "Nel 2008 ho iniziato il mio mandato inaugurando gli alloggi delle Fornaci - ha dichiarato il sindaco Marco Martini - oggi lo chiudo con l'apertura di altre case popolari. Ne sono felice perchè uno dei compiti più importanti di un sindaco è dare risposte alle emergenze. Senza il lavoro di squadra che abbiamo portato avanti con Epp però, non sarebbe stato possibile tutto questo e in tempi così rapidi".Gli alloggi, tra i 50 e i 60 mq l'uno con risparmio energetico, si trovano al primo piano di un grande terratetto di proprietà del Comune. All'inizio erano 3. Un anno fa, il caso ha voluto che si liberassero contemporaneamente. "Da lì è nata una riflessione su come valorizzare al massimo questa occasione. - spiega il vicesindaco con delega al sociale Francesco Puggelli - Con Epp siamo riusciti a mettere in campo uno sforzo economico e amministrativo notevole che ci ha permesso di ricavare dallo spazio a disposizione un'unità immobiliare in più, dopo una modifica al regolamento urbanistico approvata all'unanimità e la ricerca di fondi. E' una goccia nel mare, lo sappiamo, in attesa ci sono oltre 1800 persone, ma l'obiettivo è dare il massimo per rispondere alle esigenze dei nostri cittadini. Siamo amministratori pubblici per passione, veniamo ripagati dal sorriso di queste famiglie".