Quattro denunce in poche ore, il bilancio dell'ultimo controllo del territorio fatto dalla polizia

Polizia impegnata in molte zone della città nell'ambito dell'attività di prevenzione dei reati che è stata implementata nelle ultime settimane

Due persone denunciate per non aver rispettato il foglio di via da Prato, una per non aver lasciato l'Italia e una per aver tentato di sfuggire all'identificazione: questo il bilancio di un controllo sul territorio portato a termine dalla polizia ieri, martedì primo agosto, nell'ambito delle attività di prevenzione che in queste ultime settimane sono state incrementate.

Il primo a essere denunciato è stato un marocchino di 22 anni, fermato in via Cavour. Sprovvisto di documenti, il giovane è stato portato in questura per essere identificato; qui è emerso a suo carico un provvedimento del questore emesso proprio per la mancanza di documenti e, dunque, di autorizzazione a poter stare in Italia. L'Ufficio immigrazione ha avviato le procedure di espulsione.

Denunciati poi un 33enne di Pistoia e una donna marocchina di 30 anni fermati rispettivamente in via Magnolfi e in via Ciulli ed entrambi destinatari di foglio di via obbligatorio.

Infine, intorno alle 22.45, la polizia ha fermato in via Santa Trinita un pratese di 23 anni in evidente stato di ebbrezza. Il giovane si è rifiutato di mostrare i documenti e ha opposto resistenza agli agenti impegnati nell'identificazione. Portato in questura, è stato poi trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente e così, oltre che essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato segnalato alla prefettura come consumatore di droghe.



