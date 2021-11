19.11.2021 h 11:12 commenti

Quattro colpi di pistola a bruciapelo per eliminare il rivale: a processo lo sparatore

I fatti risalgono allo scorso gennaio ma finora non era trapelato niente. La vittima riuscì miracolosamente a salvarsi nonostante fosse stato colpito in pieno volto. Il tentato omicidio fu un regolamento di conti nell’ambito dello sfruttamento della prostituzione

nadia tarantino

Esplose quattro colpi di pistola contro il rivale che, pur colpito in pieno viso, riuscì a salvarsi. Un’esecuzione mancata quella dello scorso 24 gennaio in un circolo ricreativo in via dei Fossi, al Macrolotto 1. Assalitore e vittima, entrambi cinesi, rispettivamente 32 e 37 anni, si conoscevano. Sarebbe stato un regolamento di conti nell’ambito dello sfruttamento della prostituzione ad armare la mano di Yang Xinquan che il prossimo 20 dicembre comparirà davanti al collegio giudicante del tribunale di Prato per il processo con rito immediato. Difeso dall’avvocato Alessandro Fantappiè, deve rispondere di tentato omicidio e porto d’armi.La vittima dell’agguato, assistita dall’avvocato Tiziano Veltri, è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: Cai Xiangbing, detto ‘il Monaco’, che nel 2019 fu tra i protagonisti (all’epoca con un alias) di un’inchiesta della procura pratese che portò in carcere sei persone per un giro di prostituzione in alcuni hotel della città. La sera dell’agguato stava cenando quando diventò bersaglio degli spari esplosi da distanza ravvicinata: quattro colpi in rapida successione, uno dei quali al volto. Non si sa come, il trentasettenne riuscì a salvarsi uscendo dal locale. Una reazione tanto veloce e pronta da avergli salvato la vita.L’imputato, che fu arrestato dai carabinieri, è rinchiuso nel carcere della Dogaia. Della vicenda non era mai emerso niente. La dda di Firenze (si parla di reati di competenza distrettuale) ha lavorato nel silenzio più assoluto e i contorni dell’inchiesta non sono chiari; pare, però, che si tratti di un contrasto tra i due cinesi sorto per questioni che avrebbero a che fare con il giro della prostituzione ma sarebbe slegato all’inchiesta che due anni fa impegnò i sostituti Lorenzo Gestri e Gianpaolo Mocetti. In quella occasione ‘il Monaco’ fu accusato di essere stato a capo di una spedizione punitiva contro un gruppo rivale per il pagamento del pizzo a fronte della gestione di un’attività di prostituzione che era in concorrenza.