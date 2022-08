20.08.2022 h 13:37 commenti

Quattro chili di marijuana nell’armadio della camera da letto, arrestato e rimesso subito in libertà

Il maxisequestro è stato fatto dai carabinieri. Tutto è partito dal ritrovamento di una piccola quantità di stupefacente in un circolo ricreativo durante i controlli di Ferragosto. Ulteriori indagini in corso per capire il mercato di destinazione della droga

È stato il ritrovamento di una modesta quantità di marijuana in un circolo ricreativo cinese, il giorno di Ferragosto, a portare i carabinieri della sezione Radiomobile di Prato, nell’appartamento di un trentenne dove, dello stesso stupefacente, sono stati trovati altri quattro chili e mezzo per un valore di mercato di circa 40mila euro. L’uomo, cinese, è stato arrestato e poi rimesso in libertà dopo l’udienza per direttissima davanti al tribunale di Prato. Incensurato, il trentenne dovrà però rispettare il divieto di dimora a Prato. Seppure ingente, il quantitativo di droga, come spiega una nota del Comando provinciale dei carabinieri all’esito dell’udienza, non è stato sufficiente a trattenere in carcere il cinese anche in ragione dell’assenza di precedenti a suo carico. Tutto è partito da una serie di controlli nei circoli ricreativi gestiti da cinesi. In uno è stata trovata una piccola quantità di marijuana che ha spinto i militari ad approfondire la circostanza. Nel mirino è finito il trentenne nella cui abitazione è stato trovato il grosso della sostanza: i quattro chili e mezzo, divisi,in vari sacchetti, erano nascosti in un armadio della camera da letto. Una curiosità: la marijuana non è una delle droghe diffuse nella comunità cinese ed è per questo che gli investigatori ipotizzano una diversificazione del mercato in mano, appunto, ai cinesi: un ampliamento dello spaccio ad etnie differenti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus