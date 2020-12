13.12.2020 h 14:53 commenti

Quattro arresti in una notte per i carabinieri: dalla droga al furto su auto

In due distinte occasioni recuperate una trentina di dosi di cocaina a due pusher 23enni: uno ha cercato di fuggire in auto ed è stato preso dopo l'inseguimento

Decisamente movimentata la notte tra il 12 ed il 13 dicembre per i carabinieri del comando provinciale di Prato, supportati dai carabinieri della Squadra Intervento Operativo del 6° Battaglione di Firenze, che hanno messo a segno tre arresti e un fermo.

Il primo a finire in manette è stato un marocchino di 23 anni che all’alt in un posto di controllo dei carabinieri si è dato ad una fuga precipitosa, interrotta dai militari dopo un inseguimento concluso alle Badie. La perquisizione della Fiat Punto dello straniero ha permesso di trovare un 10 dosi di cocaina, nascoste in uno specifico vano dell’auto appositamente realizzato apportando delle modifiche all’autovettura. Si tratta di un ingegnosità che prevedeva attraverso un meccanismo di scatto posto dietro il posacenere, di consentire l’uscita di un carrello che rendeva disponibile la droga.

Stessa età e stessa nazionalità anche per il secondo arresto effettuato in via di Grignano dove la pattuglia in borghese di Montemurlo ha sorpreso il 23enne mentre stava confezionando 23 involucri di cocaina che -alla pesatura- sono risultati essere circa 15 grammi.

I carabinieri di Iolo hanno invece arrestato in nottata una 34enne cinese dopo l'intervento per una lite tra connazionali avvenuto all’interno di un residence di via Franklin. Il controllo cui la donna è stata sottoposta ha fatto emergere che la stessa, benché già espulsa dal territorio italiano nell’ottobre del 2018, vi aveva fatto illegalmente rientro.

Infine i carabinieri della sezione Radiomobile hanno sorpreso in prima serata un nigeriano di 30 anni che tentava un furto all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Pasquetti. Ad allertare i militari il nipote del proprietario che dal balcone era stato testimone dell’intrusione, era sceso poi di corsa e aveva inseguito il ladro. I militari hanno rinvenuto, vicino la vettura presa di mira, un cappellino che hanno riconosciuto per quello già visto indossare ad un uomo che poco prima era uscito dalla vicina caserma di via Picasso. Il nigeriano è stato quindi rintracciato e fermato dai carabinieri poco dopo.



