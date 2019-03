29.03.2019 h 08:47 commenti

Quattro arresti eseguiti dai carabinieri tra Prato e Montemurlo

Nel giro di poco sono stati rintracciati quattro stranieri, tre uomini e una donna, che erano colpiti da ordini di custodia cautelare in carcere per vari reati

Quattro arresti effettuati dai carabinieri nel giro di poche ore. Tutti in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla magistratura a carico di altrettante persone.

In particolare, i militari del Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato un cittadino 26enne di origini albanesi destinatario di ordine di esecuzione della carcerazione per espiare la pena di 10 mesi per reati contro il patrimonio. I militari della Stazione di Prato, invece, hanno messo le manette ai polsi di una cittadina cinese sulla quale pendeva un provvedimento di carcerazione per aver fornito false generalità nel corso di un controllo di polizia. I militari della Tenenza di Montemurlo, infine, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dall’autorità giudiziaria pratese nei confronti di due cittadini di origini marocchini di 37 e 31 anni per non aver ripetutamente ottemperato alla misura di divieto di dimora e affidamento in prova inizialmente emesse nei loro confronti per reati concernenti gli stupefacenti.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus