Quattro anni di reclusione all'ex cancelliera del tribunale accusata di fare la cresta sugli inventari per l'eredità

In pensione da qualche anno, la donna è finita sul banco degli imputati per abuso d'ufficio, falso ideologico e falso per soppressione. Il collegio giudicante ha accolto la tesi del pubblico ministero Laura Canovai

Per la sua attività necessaria a redigere l'inventario dei beni per l'accettazione delle eredità, si faceva pagare più del massimo previsto e più di quanto autorizzato dal giudice. Una cancelliera alla volontaria giurisdizione del tribunale di Prato, ora in pensione, Fabrizia Biagi, 67 anni, è stata condannata a 4 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 al termine del processo nel quale era imputata di abuso d'ufficio, falso ideologico e falso per soppressione. La sentenza, pronunciata dal presidente del collegio giudicante Francesco Gratteri, è arrivata oggi, lunedì 8 giugno, a sette anni di distanza dall'avviso di garanzia nel quale si contestavano una quarantina di episodi. Per una quindicina la cancelliera è stata prosciolta e per nove, invece, è stata assolta. Per il resto il tribunale ha accolto la tesi sostenuta dal pubblico ministero Laura Canovai secondo la quale la cancelliera, difesa dagli avvocati Alberto Rocca e Michele Nigro, percepiva da soggetti privati cifre più alte a quelle previste o a quelle autorizzate dal giudice per svolgere le pratiche successorie, in sostanza per fare l'elenco di tutti i beni lasciati in eredità dal deceduto: immobili, depositi bancari, titoli, azioni, gioielli, veicoli e qualsiasi altra proprietà. Si tratta di un percorso burocratico per il quale la norma riconosce ai cancellieri la possibilità di impegnare al massimo quattro ore al giorno extra orario di ufficio con una tariffa pari a quella pagato per il lavoro straordinario, vale a dire 15 euro. L'accusa contestava all'imputata di aver intascato soldi senza rilasciare la ricevuta e, in alcuni casi, di aver segnato sui verbali di inventario più ore di quelle realmente occupate. A irrobustire la ricostruzione dei fatti i numerosi testimoni che, nel tempo, avevano avuto a che fare con la cancelliera e che raccontarono la loro esperienza di cittadini alle prese con procedimenti di inventario per l'accettazione dell'eredità dando anche conto di quanto chiesto e pagato per quella attività.

La difesa ha insistito molto su una legislazione non chiara, anzi 'fatta male': "Tutta questa storia nasce da un sostrato di debolezza normativa con il rischio - il commento dell'avvocato Rocca - si punire manchevolezze che poco hanno a che vedere con il reato". L'avvocato non ha mancato di sottolineare il ritardo con il quale molti testimoni si sono lamentati di aver pagato troppo per il servizio ricevuto dalla cancelliera. "Si può discutere sull'ammontare di quanto speso, se sia troppo oppure sia giusto - il commento di Alberto Rocca - quanto tempo sia stato impiegato per concludere una pratica rientra nel contratto tra soggetti privati ed è, a mio parere, questo il caso. Tra due soggetti privati che non trovano un accordo al limite si parla di contenzioso civile. Aspetto di leggere le motivazioni della sentenza".

