27.08.2019 h 12:09 commenti

Quattro amici sul palco di piazza Duomo per l'anteprima del "Settembre"

Giovanni Veronesi dirige Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini in "A ruota libera" una “chiacchierata musicale” sulla vita, sul cinema e sullo spettacolo

Il conto alla rovescia sta per finire. Domani sera, mercoledì 28 agosto, si aprirà la quinta edizione di "Settembre | Prato è Spettacolo", il festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato e la Regione Toscana.

L'anteprima dell'apertura ufficiale del Festival è affidata allo spettacolo "A Ruota Libera", "diretto in diretta" dal regista Giovanni Veronesi che lo vede protagonista insieme a Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, accompagnati dal vivo dall'Orchestra Musica da Ripostiglio.

Giovanni Veronesi, regista e sceneggiatore, pratese di nascita ma ormai romano di adozione, presenterà questo suo divertente lavoro in un teatro d'eccezione, l'imponente stage in Piazza Duomo, che, per l'occasione offrirà una grande platea di posti numerati.

I quattro artisti, uniti da una decennale collaborazione, sono da sempre intimi amici ed è probabilmente questa affinità umana oltre che professionale che ha scaturito l'idea di un ennesimo lavoro insieme, questa volta senza macchina da presa ma con il calore e il contatto diretto con il loro pubblico. Un’occasione questa, per incontrare il pubblico in modo stravagante, attraverso una “chiacchierata musicale” sulla vita, sul cinema, sullo spettacolo e sui mille aneddoti vissuti in quel sottile “confine artistico” che divide la vita e l’arte, realtà e finzione di ogni artista.

Lo stesso cast sarà impegnato nella trasmissione Maledetti Amici miei, da ottobre in prima serata su Rai 2.