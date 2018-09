03.09.2018 h 14:31 commenti

Quattro agenti aggrediti e feriti nel carcere della Dogaia, detenuto accusato di tentato omicidio

E' l'ipotesi formulata dal sostituto procuratore Boscagli nei confronti del cinquantunenne che ieri si è scagliato contro quattro agenti della polizia penitenziaria: uno è stato ferito alla gola con un oggetto tagliente, gli altri hanno riportato contusioni

Tentato omicidio, lesioni aggravate e resistenza: sono queste le accuse mosse dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli a Joe Ortiz, il detenuto americano di 51 anni che ieri, domenica 2 settembre, ha ferito quattro agenti della polizia penitenziaria all'interno del carcere della Dogaia, ferendone uno alla gola con un oggetto contundente. Il detenuto, rinchiuso nel carcere di Prato per scontare un cumulo di pena, ha condanne per droga, violenza sessuale, minacce, resistenza, lesioni, danneggiamento, false dichiarazioni sulla sua identità. A scatenare la sua ira sarebbero stati due episodi: il diniego ad assistere alla messa per incompatibilità con altri detenuti ( leggi ) e l'accesso alla sua cella per il controllo delle inferriate. E proprio in questa occasione si è scagliato contro un agente che è caduto ritrovandosi l'uomo addosso che lo ha colpito alla gola con un oggetto tagliente. Immediato l'intervento di altri tre agenti, anche loro rimasti feriti. Il primo è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 21 giorni, gli altri con certificati di 7 e 10 giorni per contusioni. A denunciare l'ennesimo episodio di violenza è stato il segretario generale di Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) Leo Beneduci. Un fatto che riporta a galla la situazione critica all'interno della Dogaia: non è la prima volta che gli agenti vengono aggrediti e feriti durante il turno di lavoro. Aggressioni difficili da contenere a mani nude mentre “altri corpi – sottolinea il sindacato – sperimentano del tutto legittimamente taser elettrici e spray al peperoncino”.