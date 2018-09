22.09.2018 h 14:07 commenti

Quattordicenne investito da un'auto pirata, l'appello del babbo: "Se qualcuno ha visto si faccia avanti"

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì a Tavola, tra via di Nebbiaia e via delle Colombaie. Il ragazzino è stato portato al pronto soccorso per ferite alle gambe. Il padre: "Ho presentato una denuncia per omissione di soccorso, spero di rintracciare il conducente"

“Mio figlio è stato investito da un'auto e il conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Se qualcuno ha assistito all'incidente si faccia avanti e mi aiuti a rintracciare il pirata della strada”. E' l'appello di Ivano Vullo, padre di un quattordicenne che ieri, venerdì 21 settembre, è finito al pronto soccorso con abrasioni alle gambe.

Lo scontro è avvenuto tra via di Nebbiaia e via delle Colombaie, a Tavola, intorno alle 16.30. Il ragazzo era in bicicletta insieme a due amici e stava raggiungendo la pista ciclabile quando è stato urtato dalla macchina che era ferma allo stop tra vicolo di Nebbiaia e via delle Colombaie e che sarebbe ripartita proprio mentre i ragazzi stavano attraversando. “Per fortuna mio figlio è già tornato a casa seppure con le gambe ferite e doloranti – dice Ivano Vullo – la bicicletta è da buttare e francamente non mi importa. Stamani ho presentato una denuncia ai carabinieri e alla polizia municipale per omissione di soccorso e ho dato indicazioni sulla macchina che ha investito mio figlio. Secondo quando mi hanno detto i ragazzi si tratterebbe di una Nissan Micra di colore grigio, guidata da un cinese che trasportava maglie. Spero che qualcuno legga e si faccia avanti ma spero anche che il conducente si presenti spontaneamente e si assuma le proprie responsabilità”. Chi avesse informazioni può contattare i carabinieri o la Municipale.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus